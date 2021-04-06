Срок работы МКС могут продлить после 2030 года

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) планируют продлить после 2030 года, сообщил руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030, может чуть больше, мы планируем осуществлять её эксплуатацию с плавным завершением программы", - сказал Соловьев в понедельник на международном симпозиуме "Человек в космосе".

В октябре 2020 года Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Совет по космосу РАН после его доклада рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

26 ноября прошлого года в "Роскосмосе" сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции. 28 декабря вице-премьер Юрий Борисов сказал, что судьба МКС будет определена "в первом квартале следующего года".