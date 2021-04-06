Ростех изготовит три опытных образца двигателя для Ка-226Т до конца года

ЦАМТО, 5 апреля. Двигатель ВК-650В, создаваемый Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха для вертолета Ка-226Т, по итогам первых испытаний демонстратора подтвердил ряд заложенных в техническом задании характеристик.

Три опытных образца двигателя "ОДК-Климов" изготовит до конца года.

"Успешно завершен очередной этап работы над ВК-650В, двигатель-демонстратор последовательно подтверждает заложенные в техзадании характеристики. Текущие результаты проектирования доказывают конкурентоспособность создаваемой силовой установки. Следующим этапом станет изготовление опытных образцов ВК-650В и их испытания, работа с цифровым двойником изделия", – рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Дальнейшая работа над ВК-650В будет вестись в рамках программы, включающей несколько проектов, в том числе по модификации силовой установки под другие вертолеты, организации серийного производства, разработке системы послепродажного обслуживания.

"В программу войдет ОКР по разработке ВК-650В для Ка-226, модификация для "Ансат-У", проект по постановке двигателя на серийное производство, работы по организации послепродажного обслуживания и сервиса", – подчеркнул генеральный конструктор АО "ОДК" Юрий Шмотин.

Двигатель ВК-650В, создаваемый в АО "ОДК-Климов", имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна установка его модификаций на вертолеты "Ансат-У", VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".