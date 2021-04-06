Войти
ЦАМТО

Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А

549
1
+4
БТР-82А на учениях морской пехоты
БТР-82А на учениях морской пехоты.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 апреля. Отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), дислоцируемый на территории Краснодарского края, принял на вооружение 40 новых бронетранспортеров БТР-82А.

Новые бронемашины были получены в рамках перевооружения Вооруженных Сил РФ на новые образцы военной техники.

В пункт базирования морской пехоты бронетранспортеры БТР-82А доставили железнодорожным эшелоном прямо с завода-изготовителя.

После разгрузки на железнодорожной станции механики-водители в составе колонны перегнали технику в автопарк воинской части.

В ближайшее время боевые машины будут обслужены и подготовлены к летнему режиму эксплуатации, после чего все 40 ед. БТР-82А будут задействованы в мероприятиях боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
23.10.2019
Выдадут броню: бригады морпехов усилят танковыми подразделениями
20.12.2017
В единой маскировочной расцветке
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
19.09.2016
Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
1 комментарий
№1
06.04.2021 16:46
Новость, как специально, для господ из Украины.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»