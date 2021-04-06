Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А

ЦАМТО, 5 апреля. Отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), дислоцируемый на территории Краснодарского края, принял на вооружение 40 новых бронетранспортеров БТР-82А.

Новые бронемашины были получены в рамках перевооружения Вооруженных Сил РФ на новые образцы военной техники.

В пункт базирования морской пехоты бронетранспортеры БТР-82А доставили железнодорожным эшелоном прямо с завода-изготовителя.

После разгрузки на железнодорожной станции механики-водители в составе колонны перегнали технику в автопарк воинской части.

В ближайшее время боевые машины будут обслужены и подготовлены к летнему режиму эксплуатации, после чего все 40 ед. БТР-82А будут задействованы в мероприятиях боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.