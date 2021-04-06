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ЦАМТО

Россия завершила передачу Таиланду трех многоцелевых вертолетов Ми-17В-5

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Получение армейской авицией Таиланда из России очередных трех вертолетов Ми-17В-5. Утапао (Таиланд), 26.03.2021
Получение армейской авицией Таиланда из России очередных трех вертолетов Ми-17В-5. Утапао (Таиланд), 26.03.2021.
Источник изображения: Посольство Российской Федерации в Таиланде

ЦАМТО, 5 апреля. Россия 26 марта 2021 года завершила передачу Таиланду трех многоцелевых вертолетов Ми-17В-5, которые были закуплены в рамках государственной программы Таиланда по оказанию помощи населению во время стихийных бедствий.

Как сообщило 1 апреля Посольство России в Таиланде на своей странице в Facebook. церемония передачи вертолетов состоялась на авиабазе Утапао с участием Посла России в Таиланде Е.Томихина. Таким образом, авиапарк вертолетов этого типа в Таиланде увеличился до десяти единиц.

С 2011 года вертолеты Ми-17В-5 оказывают помощь населению Таиланда при стихийных бедствиях, доставляя продовольствие в затопленные районы во время наводнений, сбрасывая тонны воды при тушении лесных пожаров, и спасая людей в чрезвычайных ситуациях. В 2018 году Ми-17В-5 приняли участие в спасении детей из затопленной пещеры в провинции Чианг Рай на севере Таиланда, отмечает Посольство.

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Страны
Россия
Таиланд
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
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