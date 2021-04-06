В России запланировали разработку сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу

В России намерены разработать сверхтяжелую ракету, грузоподъемность которой составит 200 тонн. Ее будут использовать для полетов на Марс и Луну. Об этом 5 апреля сообщил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев.

«Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях — свыше 100 тонн, ну и даже до 200 тонн», — заявил Соловьев во время международного симпозиума «Человек в космосе».

Ранее, 30 марта, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что организация способна ежегодно отправлять в космос 45 ракет среднего и тяжелого класса.

Рогозин также указал, что «Роскосмос» намерен вновь войти в число первых по количеству пусков. При этом он объяснил, что ракеты «пустыми не летают», поэтому пусков может быть больше, чем сейчас, если российские предприятия получат больше заказов на полезную нагрузку.

В феврале 2021 году сообщалось, что корпорация «Энергия» рассматривает возможность отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех запусков ракет-носителей «Ангара-А5В».

«Ангара» — семейство российских экологически чистых ракет-носителей различных классов. Он включает легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».