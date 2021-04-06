В Латвии начались учения НАТО

РИГА, 5 апр - РИА Новости. Международные военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Iron Spear 2021 в понедельник стартовали в Латвии, говорится в пресс-релизе минобороны балтийской республики.
Учения продлятся до 9 апреля. В ходе маневров будет отрабатываться боевая стрельба из танков и бронетехники.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.