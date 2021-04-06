Войти
ТАСС

Корабль Crew Dragon вновь пристыковался к Международной космической станции

490
0
0
Космический корабль Crew Dragon и МКС
Космический корабль Crew Dragon и МКС.
Источник изображения: Изображение: SpaceX

Он отделился от нее ранее в рамках операции по перестыковке

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник вновь пристыковался в автоматическом режиме к Международной космической станции (МКС), но уже к другому шлюзу модуля Harmony. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее он отделился от МКС в рамках операции по перестыковке.

На борту корабля под названием Resilience находятся четыре члена экипажа - американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Перестыковка, которая началась в 13:30 мск, заняла около 40 минут.

Как отметили в NASA, перестыковка необходима для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon - Endeavour. Планируется, что на нем 23 апреля на МКС будут доставлены американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке.

Операция по перестыковке Crew Dragon проводилась на МКС впервые. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути прилетели на станцию на Resilience 16 ноября прошлого года. Ожидается, что они вернутся на Землю на этом же корабле 28 апреля. В настоящее время на МКС также находятся россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс.

В новость были внесены изменения (14:16 мск) - обновлена информация в лиде и заголовке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Япония
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Похожие новости
11.01.2021
Космический рывок
16.10.2019
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
15.03.2019
Не прощай их, Юра
29.08.2017
Отжали
10.07.2017
Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
19.09.2011
Вниз и вверх
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»