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Интерфакс-АВН

Расчёты "Искандеров" на спецучениях в Ленинградской области уничтожили стратегические объекты "противника"

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Ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»
Ракета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Уничтожение стратегических объектов условного противника отработали в Ленинградской области военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

"Были проведены учебные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" по стратегическим объектам условного противника в рамках специальных учений", - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, распространённом в понедельник.

Получив координаты целей, расчёты "Искандер-М" "выполнили электронные пуски крылатых ракет по командным пунктам, узлам связи и другим важным объектам условного противника, находящимся на удалении до пятисот километров", информирует штаб ЗВО.

По его данным, в учениях было задействовано около 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

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