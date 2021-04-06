В Роскосмосе рассматривают возможность эксплуатации МКС до 2030 года

По словам руководителя полета российского сегмента Владимира Соловьева, далее планируется завершении работ на Международной космической станции

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает возможность продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) вплоть до 2030 года. Об этом заявил в понедельник на конференции "Человек в космосе" руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Мы планируем до 2025 года продолжать эксплуатацию и научные исследования. В этом году будет запущен многоцелевой лабораторный модуль, который будет проводить исследования на российском сегменте. Дальше у нас в планах думать о завершении работ на МКС, хотя до 2030 года и, может быть, даже чуть больше мы планируем осуществлять ее эксплуатацию вплоть до завершения полета", - сказал Соловьев.

Модуль "Наука" будет размещен на надирном порту служебного модуля "Звезда". Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.