Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье

В понедельник, 5 апреля на подмосковном полигоне в Алабино прошла первая совместная тренировка пеших "коробок", механизированных колонн и военной авиации. Все эти военнослужащие и техника будут участвовать в параде Победы на Красной площади Москвы 9 Мая.

В Минобороны РФ сообщили, что в рамках подготовки к маршу в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны будут организованы еще 11 таких строевых занятий, прохождений и пролетов техники. Несколько лет назад для их проведения в Алабино построили специальную площадку, аналогичную по размерам Красной площади. Тренировки там позволяют военнослужащим выработать правильный строевой шаг и держать равнение в колонне. А экипажам парадной техники - до секунд рассчитать скорость движения и достичь филигранного маневрирования на земле и в воздухе.

Известно, что в военном параде в центре Москвы задействуют свыше 12,5 тысячи человек, более 190 единиц вооружения и техники, включая легендарные танки Второй мировой войны Т-34. Кроме того, в состав механизированной колонны включат 35 типов новых и модернизированных машин. В небе над Красной площадью промчатся 76 воздушных судов - 53 самолета и 23 вертолета. Такое число авиации определено не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.

В Минобороны РФ рассказали, что пешие колонны сформированы из 37 парадных расчетов. В их составе офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных сил, курсанты военных вузов, участники Всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и казачьего войска. Впервые в этом году по Красной площади пройдут маршем военные полицейские из ЦВО.

Порадуют зрителей своей красотой и выправкой женщины-военнослужащие из Военного университета, Военно-космической академии им. Можайского, Военной академии Воздушно-космической обороны им. Жукова, Военной академии связи им. Буденного и филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева.

А вот воспитанников Суворовских, Нахимовского военных училищ, кадетов и юнармейцев к тренировкам в Алабино решили не привлекать. Они совершенствуют строевую подготовку по особому плану и впервые появятся в составе парадных колонн уже на ночных тренировочных маршах по Красной площади.

Чтобы максимально обезопасить здоровье участников парада Победы, всех их привили от коронавируса. Кроме того, военные химики ежедневно дезинфицируют строевые плацы и тренировочную площадку в Алабино, а также парадную боевую технику и транспорт, который доставляет в подмосковный гарнизон военнослужащих.

О подготовке к "железному" маршу стоит сказать отдельно. Помимо уже упомянутых Т-34, в День Победы по центру столицу пройдут современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв". В составе парадной колонны обязательно будут перспективные Т-14 "Армата". Арсенал Сухопутных войск там также будут представлять БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок", перспективная БМП "Курганец-25" и пять типов новых бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун". Один из них - "Тайфун-ПВО" по Красной площади пройдет впервые.

О мощи наших Ракетных войск и артиллерии на параде можно будет судить по оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", реактивным системам залпового огня "Торнадо-С", самоходным гаубицам Мста-С и межвидовым артиллерийским комплексам "Коалиция-СВ".

В парадной механизированной колонне будет немало современных средств ПВО. В частности, зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2". А противовоздушный арсенал ВКС доверено представлять, в том числе, расчетам зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и самой мощной на сегодняшний день системы ПВО С-400 "Триумф".

Очень масштабной должна выглядеть авиационная часть парада Победы. В ней задействуют различные типы военных самолетов и вертолетов - от тяжелых винтокрылых Ми-26, мощных Ка-52 "Аллигатор" до стратегических ракетоносцев Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95МС, а также современных истребителей Су-35С и тактических бомбардировщиков Су-34. "Гвоздем" воздушной части парада обещает стать пролет над Красной площадью знаменитых пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.

Ну, а завершит эту часть парада проход над центром Москвы истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Шесть штурмовиков Су-25 окрасят праздничное небо в цвета российского флага. В Минобороны сообщили, что, как и на тренировке в Алабино, над Красной площадью 9 Мая самолеты и винтокрылые машины займут эшелоны от 180 до 550 метров и будут придерживаться скорости от 200 до 550 километров в час.

Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что помимо Москвы, военные парады в День Победы состоятся еще в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. А еще в 377 населенных пунктах 9 Мая состоятся праздничные торжества с участием солдат офицеров.

Юрий Гаврилов