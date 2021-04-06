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Российская газета

Легендарные ЗиС-3 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Советские 76-мм пушки ЗиС-3 во Вьетнаме приспособили для обороны побережья. Эти орудия, успешно воевавшие в годы Великой Отечественной войны, а также использовавшиеся во многих локальных конфликтах, продолжают свою службу в подразделениях Народной армии.

В обнародованном в социальных сетях репортаже можно увидеть, как бойцы выкатывают "тройку" из укрытия, которое представляет собой защищенное бетонное сооружение.

Все операции расчет из семи человек выполняет вручную в течение короткого времени. С открытой площадки, где развернута пушка, открывается хороший вид на участок моря. В результате имеется возможность уничтожать приближающиеся к берегу корабли, суда, катера, а также плавающие танки и бронетранспортеры.

Известно, что бронебойные снаряды таких артсистем могут бить на расстояние до 4000 метров, а осколочно-фугасные более чем на 13000 метров. При этом скорострельность доходит до 25 выстрелов в минуту.

Также военные этого государства для подобных целей используют знаменитые машины Второй мировой - Т-34-85. Учения с использованием таких танков также демонстрировало местное телевидение.

Разумеется, военно-морские силы Вьетнама имеют и современную противокорабельную ракетную технику. Так, недавно сообщалось, что в стране началось производство собственной версии российской Х-35. Главной же ударной мощью считаются дивизионы, оснащенные мощными подвижными дальнобойными комплексами "Бастион-П".


Алексей Моисеев

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Вьетнам
Россия
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Бастион
Х-35
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