Минобороны Индонезии рассматривает возможность приобретения американской авиационной техники

ЦАМТО, 5 апреля. Индонезия близка к подписанию контракта на поставку до 20 многоцелевых вертолетов UH-60 "Блэк Хок" американской Sikorsky, а также рассматривает возможность приобретения другой авиационной техники американского производства.

Как сообщает Asia Times со ссылкой на источники в индонезийском Министерстве обороны, стоимость одного UH-60 "Блэк Хок" оценивается в 21 млн. долл. за единицу. Также не снята с повестки для закупка тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук".

В то же время, министр обороны Индонезии Прабово Субианто отклонил предложенный компанией Boeing проект приобретения конвертопланов MV-22 "Оспри", который продвигал начальник штаба СВ генерал Андик Перкас, из-за высокой стоимости в 71,3 млн. долл. за единицу, а также высоких затрат на техническое обслуживание.

В этой связи издание приводит в пример недавнюю раскритикованную индонезийскими военными покупку восьми ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" на сумму около 700 млн. долл., которые очень прихотливы в обслуживании и редко появлялись на публике с момента их поставки в 2017 году.

По словам источника Asia Times, П.Субианто также предпочел новый многоцелевой истребитель F-15EX американской Boeing самолету "Рафаль" французской Dassault. Проект находится в начальной стадии обсуждения.

Кроме того, Минобороны Индонезии рассматривает возможность приобретения самолетов базовой патрульной авиации P-8 "Посейдон" компании Boeing. Однако высокая стоимость (275 млн. долл. за ед.) может заставить военное руководство страны закупить еще несколько морских патрульных самолетов CN-235 собственного производства в дополнение к шести имеющимся самолетам этого типа.