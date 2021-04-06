В центре внимания западных СМИ мощь российского военного флота

В интересах Военно-морского флота России в основном строятся небольшие надводные корабли - такие как корветы и фрегаты, оснащенные крылатыми ракетами, дающими преимущество по сравнению с кораблями НАТО, а также подлодки, способные уничтожить американский флот.

Командование Военно-морских сил США следит, как расширяются возможности российского подводного флота. Об этом пишет немецкий журналист Бенджамин Браймлоу в своей статье в интернет-издании Business Insider.

«На сегодняшний день ВМФ активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы. А еще он добивается успехов в реализации ряда крупных проектов по строительству кораблей», — констатирует Браймлоу.

По его словам, «это впечатляющие достижения для ВМФ России». На сегодняшний день в его составе действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО (управляемым ракетным оружием) и эсминцам, обращает внимание он, пришли готовые к современному бою корабли поменьше — корветы и фрегаты.

При этом эксперты в один голос отмечают, что «истинная сила российского ВМФ, как и у его советского предшественника, скрывается под водой». В составе подводных сил РФ сегодня 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подлодок с крылатыми ракетами.

EADaily добавляет: западные СМИ широко обсуждают тему российского современного вооружения, в частности факт того, что к концу года ВМФ России планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного надводного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан».