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Россия демонстрирует НАТО свою боевую мощь в арктической зоне

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пресс-служба Северного флота сообщила, что военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений соединения морской пехоты и мотострелковых бригад СФ совершенствуют навыки воздушно-десантной подготовки в соответствии с планом зимнего периода обучения.

Ежедневно в прыжках с парашютом задействовано более 100 военнослужащих. Они десантируются с борта вертолёта Ми-8 авиабазы 45 армии ВВС и ПВО Северного флота с высоты от 600 метров до километра. Наиболее подготовленные парашютисты прыгают с больших высот.

Прыжки выполняются в Мурманской области над территорией военных полигонов с применением десантных систем Д-6, Д-10 для массового десантирования. Для групп специального назначения используются парашюты системы «Арбалет-1» и «Арбалет-2».

В ходе проведения тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они отрабатывают тактику обороны района высадки, захвата и удержания укрепленных огневых точек.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах. С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта.

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Страны
Россия
Продукция
Арбалет-2
Ми-8
Проекты
NATO
Арктика
СФ
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