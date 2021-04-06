В Кремле прокомментировали сообщения о передвижениях армии

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российская армия передвигается по территории РФ как считает нужным и где считает нужным, никто не блуждал и не блуждает, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

"Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", - сказал Песков журналистам.