В поисках "Союза": как ищут отделившиеся при запуске части ракеты

Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО "ЦЭНКИ" — входит в Госкорпорацию "Роскосмос") более 20 лет ищет на земле фрагменты ракет-носителей, запущенных с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный. Корреспондент ТАСС отправился с отрядом на поиски, чтобы узнать, как это происходит

Одна из их последних находок - части "Союза 2.1б", запуск состоялся в конце марта с космодрома Восточный. Первый раз ракета отсюда отправилась пять лет назад - в апреле 2016 года. С тех пор стартовали еще шесть "Союзов". Очередной успешный пуск был 25 марта, и в тот же день группа отправилась на поиски отделяющихся частей ракеты-носителя - за два дня все четыре боковых блока были найдены. Теперь их предстоит вывезти из тайги.

"Траектория падения отделяющихся ступеней рассчитана заранее, поэтому есть понимание, в каком районе вести поиски. В этот раз повезло: в первый день были обнаружены три боковых блока, во второй - еще один. Все они упали в расчетном месте внутри района падения на расстоянии около пяти километров друг от друга", - рассказал Александр Двуреченский, начальник отдела НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина (филиал АО "ЦЭНКИ").

Начальник отдела НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина (филиал АО "ЦЭНКИ") Александр Двуреченский Источник изображения: © Екатерина Киселева/ТАСС

Линия падения ракет рассчитывалась еще при проектировании космодрома и стала одним из преимуществ Восточного, поскольку не проходит над густонаселенными территориями или иностранными государствами. Места, где можно найти обломки, расположены в малонаселенных районах или в нейтральных водах - в основном это север Амурской области и соседняя Якутия.

Готовясь к старту, Роскосмос информирует правительство Амурской области, чтобы то предупредило о запуске местных жителей: важно, чтобы рыбаки, охотники и рабочие расположенных на этой территории предприятий эвакуировались. В день пуска проводится контрольный облет: если никого нет, то в Роскосмос и правительство региона отправляют телеграмму "Район падения подготовлен, люди отсутствуют, можно запускать".

В поисках частей ракеты

Как правило, в составе поисковой группы от шести до восьми человек. Это представители Роскосмоса, районной администрации, экологи, сотрудники МЧС. Чаще всего ступени находят члены экипажа с десятилетним опытом работы.

Специалисты вылетают на поиски на вертолете из города Зеи. Это происходит сразу после сообщения о пуске на Восточном.

Боковые блоки первой ступени отделяются со 118 секунды полета ракеты. Достигнув высоты порядка 80 километров, они падают на землю. Четырехтонные части ракеты накалены, но достаточно быстро остывают, и исходящий от них пар - один из ориентиров для поисковой группы.

"Зимой поиски усложнены тем, что боковые блоки по цвету близки к белому, на фоне снега сразу не разглядеть. Если отсрочить начало работ, их может занести снегом, и тогда на поиски потребуется больше времени", - пояснил Двуреченский и добавил, что в теплое время года существует другая проблема - места заболочены, и вертолету вблизи упавших блоков сложно сесть.

В этот раз, как и в абсолютном большинстве случаев, части ракеты обнаружили в границах обозначенного района падения - участок размерами 50 километров с севера на юг и 30 километров с запада на восток. Командир экипажа разглядел части ракеты среди деревьев с высоты около 1,3 километра. Это место считается глухой тайгой, ближайший населенный пункт находится в 20 километрах - поселок Горный, где проживают около 760 человек. Жители рассказывают, что при падении махины слышали гул.

Детали перевозки

Найденные части готовят к транспортировке. Для этого недалеко от места падения расчищают площадку, с которой их будут вывозить вертолетом. "Когда боковые блоки упали целенькими, специалисты бензорезом проделывают в них отверстия, заводят стропы. Затем вертолет с тросом внешней подвески зависает над ступенью, происходит строповка, вертолет поднимается и переносит груз на заранее подготовленную для его посадки площадку. Там специалисты пилят [фрагменты] на куски размерами два на три или один на девять метров, складывают в вертолет или подвешивают в авиационных стальных сетях и на внешней подвеске транспортируют в Зею. Оттуда - на космодром", - сказал Двуреченский.

"Космический груз" доставляют на место за 10-14 дней, где он остается на хранение с перспективой утилизации. За пять лет на Восточном складировали более 90 тонн фрагментов ракет.

А вот если блоки при падении разбиваются на большее количество частей, специалисты делают облет территории в поисках и после принимают решение об их перевозке. У Роскосмоса есть обязательство - вывезти даже самые мелкие фрагменты. "В прошлый раз радиус разброса фрагментов составил до 100 метров. Но по регламенту максимально все были собраны", - сказал Двуреченский.

Работая в тайге, специалисты не исключают встречи с дикими животными. Во время облета территории нередко видят пробегающих лосей, оленей. "Следы медведей видели, но самих животных не встречали. А вот работая на Алтае, наши сотрудники животное однажды встретили. Но этой встречи испугались не только они, но и сам медведь - убежал", - вспомнил случай собеседник ТАСС.

Вопросы экологии

Экологи на территории падения работают дважды - до запуска, собирая пробы земли, снега или воды, и после него - так же сбор проб, но уже на месте падения боковых блоков. "Самое главное - провести исследование на наличие нефтепродукта, то есть керосина. Кроме того, берут пробы на металлические элементы - кадмий, цинк и прочее. Результаты передаются правительству Амурской области для принятия решения", - сказал Двуреченский.

Негативные послепусковые последствия для природы могут быть связаны с вероятностью лесных пожаров. Для Амурской области, которая и так считается одним из самых пожароопасных регионов в стране, предотвращение распространения огня важно.

Начальник отдела НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина (филиал АО "ЦЭНКИ") Александр Двуреченский Источник изображения: © Екатерина Киселева/ТАСС

"Мы вместе с администрацией Зейского района и с нашими специалистами из АО "ЦЭНКИ" прорабатываем варианты более интенсивной пожарной безопасности, чтобы оперативно принять меры, когда будут пуски в мае", - отметил руководитель поисковой группы. Он добавил, что в холодное время года этой проблемы нет - соприкоснувшись с землей, вспыхнувшие блоки быстро потухают.

По данным Роскосмоса, следующий запуск с космодрома Восточный запланирован на 26 апреля. Всего до конца года прогнозируется не менее шести стартов.

Екатерина Киселева​