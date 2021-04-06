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Российская газета

Транспорт "Всеволод Бобров" испытали буксировкой другого судна

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Источник изображения: Северная верфь

В ходе заводских ходовых испытаний судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" протестировали буксировкой равного по водоизмещению судна. Операция в Финском заливе продолжалась четыре часа.

Ходовые испытания продлятся около месяца, сообщили в Минобороны РФ. Сдаточной команде "Северной верфи" и экипажу предстоит проверить работу главной энергетической установки, других систем, кранов и лебедок в условиях открытого моря. Начало государственных испытаний "Всеволода Боброва" запланировано на апрель.

Это судно - второе, построенное по проекту 23120. Головной "Эльбрус" вошел в состав Северного флота в 2018 году, а на следующий год совершил кругосветное плавание с отрядом кораблей СФ во главе с фрегатом "Адмирал Горшков". По результатам эксплуатации "Эльбруса" проект 23120 доработали: улучшили системы связи и навигации, функционал палубы.

Суда тылового обеспечения этого типа предназначены для доставки грузов, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, терпящим бедствие. Корпус ледового класса позволяет им работать во льдах толщиной до 0,6 метра, а крановое оборудование - разгружаться у необорудованых причалов и в открытом море. В перечень задач судов обеспечения входит и буксировка.

"Всеволод Бобров" носит имя знаменитого футболиста и хоккеиста, олимпийского чемпиона, единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной в обоих видах спорта.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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