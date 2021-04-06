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Компания Iveco поставит грузовики ВМС Испании

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 5 апреля. Управление логистики командования ВМС Испании предоставило компании Iveco Spain заказ на поставку новой партии из 25 грузовых машин повышенной проходимости с колесной формулой 6x6 и 8x8.

По информации Defensa.com, стоимость контракта составляет 2,3 млн. евро. В частности, заказаны 10 грузовиков TN с колесной формулой 6x6 и 15 TN с колесной формулой 8x8. Поставка выполняется в соответствии с рамочным соглашением, заключенным с компанией в 2015 году. Оно предусматривает поставку более 700 грузовиков в течение шести лет.

В сообщении о заказе не уточняется, будут ли ВМС Испании поставлены обычные грузовики или в случае с 6x6 – модифицированные машины с комплектом VSP (Vadeo Sin Preparacion), разработанным компанией в соответствии с требованиями Корпуса морской пехоты и позволяющим без подготовки выгружать грузовики с десантного катера во время десантирования.

Напомним, что ВМС Испании поручили компании Iveco разработать амфибийную комплектацию для своих 10-тонных грузовиков в 2017 году.

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Страны
Испания
Компании
Iveco
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