Войти
ТАСС

Турция может подписать соглашение с Россией по сотрудничеству в космической отрасли

432
0
0
Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Вместе страны смогут двигаться вперед намного быстрее, считает глава Космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым

АНКАРА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция в ближайшее время может подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Об этом заявил ТАСС в понедельник глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

"Мы строим двусторонние отношения со странами и многочисленные отношения с международными организациями, которые мы определили в соответствии с нашими целями. Учитывая, что мы уже работаем над общими условиями сотрудничества с разными странами, в том числе с Россией, мы планируем подписать [соглашения] в ближайшее время", - подчеркнул Йылдырым, отвечая на соответствующий вопрос.

"Освоение космоса - это очень сложная и дорогостоящая работа, требующая высоких технологий, поэтому международное сотрудничество играет в этой области очень важную роль. На международном уровне наша цель - наладить прочные партнерские отношения с региональными партнерами, нашими соседями. Что касается России, то у нас большие возможности во многих сферах космической деятельности. Мы предполагаем, что сможем двигаться вперед намного быстрее, если сможем построить прочные партнерские отношения, основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества", - заявил он.

Он также напомнил о турецкой космической программе, которая была анонсирована в феврале этого года президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Как вам известно, 9 февраля Турция объявила собственную космическую программу, определив цели на 10-летний период. Эта программа отражает основные цели Турции, которые страна ставит перед собой в космической сфере, а также шаги, которые предпринимаются для их достижения. У нас есть 10 основных целей и множество подзадач. Мы полностью поддерживаем и верим в реализацию стратегий, направленных на достижение поставленных целей", - добавил глава турецкого космического агентства.

10 февраля в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Россия и Турция ведут активную работу по подготовке двустороннего межправительственного соглашения для развития сотрудничества в космической отрасли. Кроме того, Роскосмос ждет от Турции конкретные предложения по сотрудничеству в космической отрасли, в том числе в рамках отправки их астронавта в космос.

Планы встречи с главой Роскосмоса

Кроме того, Йылдырым сообщил о намерениях встретиться с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным для обсуждения перспектив сотрудничества между Анкарой и Москвой в космической сфере. "Мы с господином Рогозиным хотели бы провести встречу, однако нам пока что не удалось этого сделать из-за пандемии. Наше обоюдное желание и намерение наладить сотрудничество в области освоения космоса постоянно подчеркиваются в ходе переговоров между лидерами наших стран. Турция признает важность международного сотрудничества в космической сфере. Турецкое космическое агентство нацелено на расширение международного сотрудничества в космической деятельности и увеличение инвестиций в этот сектор", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Компании
J-600T
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
11.02.2021
Турция запланировала отправить космический аппарат на Луну в 2023 году
19.09.2019
Рогозин предложил сделать Байконур трехсторонним проектом с участием Турции
29.08.2019
Россия готова подготовить турецкого астронавта как космического туриста за полгода
28.08.2019
Эрдоган согласился с предложением Рогозина о запуске турецкого астронавта
28.08.2019
Рогозин допустил отправку на МКС турецких космонавтов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»