Турция может подписать соглашение с Россией по сотрудничеству в космической отрасли

Вместе страны смогут двигаться вперед намного быстрее, считает глава Космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым

АНКАРА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция в ближайшее время может подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Об этом заявил ТАСС в понедельник глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

"Мы строим двусторонние отношения со странами и многочисленные отношения с международными организациями, которые мы определили в соответствии с нашими целями. Учитывая, что мы уже работаем над общими условиями сотрудничества с разными странами, в том числе с Россией, мы планируем подписать [соглашения] в ближайшее время", - подчеркнул Йылдырым, отвечая на соответствующий вопрос.

"Освоение космоса - это очень сложная и дорогостоящая работа, требующая высоких технологий, поэтому международное сотрудничество играет в этой области очень важную роль. На международном уровне наша цель - наладить прочные партнерские отношения с региональными партнерами, нашими соседями. Что касается России, то у нас большие возможности во многих сферах космической деятельности. Мы предполагаем, что сможем двигаться вперед намного быстрее, если сможем построить прочные партнерские отношения, основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества", - заявил он.

Он также напомнил о турецкой космической программе, которая была анонсирована в феврале этого года президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Как вам известно, 9 февраля Турция объявила собственную космическую программу, определив цели на 10-летний период. Эта программа отражает основные цели Турции, которые страна ставит перед собой в космической сфере, а также шаги, которые предпринимаются для их достижения. У нас есть 10 основных целей и множество подзадач. Мы полностью поддерживаем и верим в реализацию стратегий, направленных на достижение поставленных целей", - добавил глава турецкого космического агентства.

10 февраля в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что Россия и Турция ведут активную работу по подготовке двустороннего межправительственного соглашения для развития сотрудничества в космической отрасли. Кроме того, Роскосмос ждет от Турции конкретные предложения по сотрудничеству в космической отрасли, в том числе в рамках отправки их астронавта в космос.

Планы встречи с главой Роскосмоса

Кроме того, Йылдырым сообщил о намерениях встретиться с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным для обсуждения перспектив сотрудничества между Анкарой и Москвой в космической сфере. "Мы с господином Рогозиным хотели бы провести встречу, однако нам пока что не удалось этого сделать из-за пандемии. Наше обоюдное желание и намерение наладить сотрудничество в области освоения космоса постоянно подчеркиваются в ходе переговоров между лидерами наших стран. Турция признает важность международного сотрудничества в космической сфере. Турецкое космическое агентство нацелено на расширение международного сотрудничества в космической деятельности и увеличение инвестиций в этот сектор", - сказал он.