Войти
ИноСМИ

The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне

1280
4
0
Командно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения "Кавказ-2020".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Американский обозреватель по нацбезопасности присмотрелся к вооружениям российской армии. Он не просто рассказывает о них, но и сравнивает с вооружениями украинцев. Правда, он умалчивает, что хваленые добровольческие батальоны Украины с трудом противостоят даже армиям ДНР/ЛНР.

Поскольку Россия обладает подавляющим превосходством в воздухе и самыми современными средствами ПВО, украинским вооруженным силам будет трудно противостоять таким системам.

Конфликт в Донбассе вступает в новую фазу эскалации, и угроза открытого военного противостояния между Россией и Украиной становится все более реальной. Вот пять заслуживающих внимания видов оружия, которое Россия может применить в ходе крупной неядерной войны против Украины.

Автор статьи исходит из того, что воевать будут только Россия и Украина, однако такая война вполне может привести к международной интервенции, и тогда ход военных действий может кардинально измениться.

С-400

В отличие от соперников России из числа великих держав, вооруженные силы Украины не обладают достаточной скрытностью и возможностью для глубокого проникновения, и не в силах преодолеть эшелонированную противовоздушную оборону России. В частности, базирующиеся в Крыму части передовых зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" представляют серьезную опасность для сил и средств украинской армии в восточной и центральной Украине. "Системы ПВО С-400 могут поражать любые воздушные цели в центральной части Украины. Все это создает для нас серьезную угрозу", - сказал ранее местным СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Оснащенный мощным комплектом радиолокационной аппаратуры и разнообразными ракетами комплекс С-400 может поражать пилотируемые летательные аппараты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на дальности до 400 километров.

Су-35С

Маленький, отсталый и частично изношенный украинский авиапарк МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27 не сможет успешно противостоять России в воздушном пространстве Украины в случае крупной неядерной войны. Эти самолеты не смогут эффективно действовать из-за российских систем ПВО, и кроме того, ВВС России существенно превосходят их как по количеству, так и по качеству. Современные российские истребители, в том числе, могущественные Су-35С, по своим характеристикам намного превосходят украинские военные самолеты и могут наносить разрушительные высокоточные удары по ключевым объектам украинской военной и политической инфраструктуры с применением разнообразных ракет класса "воздух-поверхность" и корректируемых авиабомб.

БМП-3М

В ходе вероятного российского вторжения на Украину будут иметь место крупные сражения в городской местности с ее плотной застройкой. В этом случае предпочтение будет отдано не тяжелым основным боевым танкам, а более легким и маневренным боевым машинам пехоты (БМП). Последние модели российских БМП займут важное место в наземных операциях на украинской территории. БМП-3М - это существенно модернизированный вариант результативной советской / российской БМП-3. У нее новая башня, дополнительные типы боеприпасов, новые системы защиты и существенно усиленная огневая мощь. На опубликованном на этой недели видео видно, как БМП-3 перевозят по мосту, связавшему Россию с Крымом.

Т-90М

Несмотря на то, что вероятный конфликт частично будет проходить в городских условиях, основные боевые танки несомненно сыграют свою роль в более масштабных и интенсивных сражениях. У российских сухопутных войск самое большое в мире количество танков, составляющее 13 000 единиц, а их последние модели прошли существенную модернизацию, благодаря чему танковые войска являются той силой, с которой придется считаться. Украинский основной боевой танк Т-84 "Оплот" достаточно мощная машина, но ее вряд ли изготовили в достаточном количестве для того, чтобы успешно противостоять российскому Т-90А и его модернизированному варианту Т-90М. Российские танки Т-90 якобы уже были замечены в Донбассе, и согласно имеющимся сообщениям, в ходе предыдущих боев они нанесли большие потери украинским войскам.

2С19 "Мста-С"

Продолжающаяся в Донбассе война характеризуется регулярными артиллерийскими обстрелами, которые ведут украинские военные и пользующиеся поддержкой России силы сепаратистов. Такая тенденция наверняка приведет к полномасштабной войне между Россией и Украиной, и в связи с этим Москва в последние дни перебрасывает железной дорогой в Крым модернизированные 152,4-мм самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С". Имея боекомплект 50 боеприпасов, скорострельность 7-8 выстрелов в минуту и довольно современные средства прицеливания, эта тяжелая гаубица может накрыть своим огнем значительную часть Украины. Поскольку Россия обладает подавляющим превосходством в воздухе и самыми современными средствами ПВО, украинским вооруженным силам будет трудно противостоять таким системам.


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
БМП-3
БМП-3М
МиГ-29
Мста-С
С-400 Триумф
Су-24
Су-25
Су-27
Су-35С
Т-84 Оплот
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
28.08.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
17.07.2017
Даже муха не пролетит
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
4 комментария
№1
Удалено / Спам
№2
06.04.2021 15:10
Марк Эпископос ошибся, перечисленное им - вспомогательные средства. Что есть армия? Это управление, без которого невозможно командование в приципе. Т.е. как только подразделение или отдельный военнослужащий лишается связи с вышестоящим командованием, так он сразу выпадает из строя. Поэтому дезорганизация в этом звене полностью дезорганизует всю армию. И превратит её в сброд. Подавление связи - основной рычаг нашего противодействия. Рычаг-АВ и п@&#ец в придачу.
0
Сообщить
№3
06.04.2021 15:47
Цитата, Тектор сообщ. №2
Марк Эпископос ошибся, перечисленное им - вспомогательные средства.
откалибруют ключевые точки , могут еще и кассетами по артбатареям и ЗРК ударить и после этого они уже никуда рыпаться не будут .
для пущей важности кассетами можно еще по скоплениям техники дать , тогда вообще весь пыл пройдет.
и для всего этого вообще границу пересекать не надо
0
Сообщить
№4
06.04.2021 16:00
Чего-то про Буратино, Солнцепек и Тосочку позабыли. А это ну оччень эффективные комплексы.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»