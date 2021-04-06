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ТАСС

Бронеавтомобиль для зенитчиков "Тайфун-ПВО" впервые покажут на параде Победы

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Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО"
Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

В состав мехколонны включены пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", сообщили в Минобороны

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 5 апреля. /ТАСС/. Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО" для перевозки расчетов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на колесном шасси впервые пройдет в составе механизированной колонны на предстоящем параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.

"В состав мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун", причем образец "Тайфун-ПВО" по Красной площади пройдет впервые", - сообщили в ведомстве.

Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО" создан на базе легкого бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" и представляет из себя специально адаптированную для перевозки расчета ПЗРК машину. Для борьбы с низколетящими целями на крыше установлен 12,7-миллиметровый пулемет, а также присутствует специальный люк для оператора переносного зенитного ракетного комплекса. Полная масса броневика - чуть более 14 тонн, а максимальная скорость - более 100 км/ч.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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