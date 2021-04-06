Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Перспективные устройства для обеспечения безопасности, медицинские решения, обновленные объективы показывает холдинг "Швабе" на международной выставке "Иннопром", которая открылась в Узбекистане.

"На "Иннопроме" холдинг покажет сканирующий обнаружитель средств наблюдения "Сосна". Оптико-электронный комплекс предназначен для поиска и фиксации оптических и оптико-электронных устройств, ведущих встречное наблюдение или прицеливание", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в понедельник.

Выставка "Иннопром" проходит в рамках большой промышленной недели в Узбекистане. В числе ключевых экспонатов "Швабе" представляет здесь функциональные образцы автомобилей скорой помощи, оснащенные медоборудованием производства предприятий холдинга и других производителей", информирует пресс-служба.

По её данным, согласно ранее достигнутой договоренности с компанией "Промышленные технологии", начиная с 2021 года, "Швабе" выступает дистрибьютором спецавтотранспорта медицинского назначения в РФ и странах СНГ.

Первый заместитель генерального директора "Швабе" - директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин отмечает, что "рынок Центральной Азии знаком с продукцией холдинга".

"Мы планомерно наращиваем свое присутствие здесь. И в этой связи участие в выставке позволяет установить прямой контакт с потенциальными потребителями и наладить диалог для возможного развития будущих партнерских отношений международного уровня. В Узбекистане презентуем машины скорой помощи, которые теперь будут оснащены нашими дефибрилляторами и другим оборудованием, предлагаем участникам впервые оценить новый дизайн знаменитых объективов и российский аппарат для лечения нарушений, связанных с остановкой дыхания во сне", - рассказал Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

Также на стенде можно ознакомиться с инфракрасной системой измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом, производство которой реализовано Красногорским заводом имени Зверева (КМЗ) при поддержке Фонда развития промышленности, и с автоматизированным лазерным хирургическим комплексом АЛХК-01-"Зенит", предназначенным для лечения различных гинекологических заболеваний в лечебно-профилактических учреждениях.

Гости выставки смогут увидеть неонатальный инфракрасный обогреватель с функцией фототерапии "Лучистое тепло - BONO", автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 и корректор артериального давления АВР-051. Здесь же новинка 2021 года - СИПАП-аппарат, который предотвращает смыкание дыхательных путей во сне.

В числе других разработок - обновленные объективы для творческой и астрономической съемки "Рубинар", полупрофессиональный телескоп "Астро-Апо" на базе объектива-апохромата с апертурой 123 мм f/6, классический театральный бинокль БГН, серийное производство которого возобновлено в этом году, и лабораторные приборы - термошейкер ШТ-5, микроскопы МБС-17 и МБС-10М. Кроме того, можно ознакомиться будет с установкой водоподготовки для очистки воды, в том числе, от органических веществ, бактерий и вирусов.