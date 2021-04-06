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Известия.ru

В Турции оценили перспективы сотрудничества с РФ в космической сфере

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yasin Akgul

Турция в ближайшее время может подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Об этом в понедельник, 5 апреля, рассказал глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

«Мы строим двусторонние отношения со странами и многочисленные отношения с международными организациями, которые мы определили в соответствии с нашими целями. Учитывая, что мы уже работаем над общими условиями сотрудничества с разными странами, в том числе с Россией, мы планируем подписать [соглашения] в ближайшее время», — цитирует его ТАСС.

Директор космического агентства также указал на важную роль международного сотрудничества в трудоемком и дорогостоящем освоении космоса.

«На международном уровне наша цель — наладить прочные партнерские отношения с региональными партнерами, нашими соседями. Что касается России, то у нас большие возможности во многих сферах космической деятельности. Мы предполагаем, что сможем двигаться вперед намного быстрее, если сможем построить прочные партнерские отношения, основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества», — добавил Йылдырым.

В феврале Йылдырым уже заявлял о заинтересованности страны в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. Он отмечал, что в ближайшие несколько месяцев Анкара рассчитывает согласовать с Москвой, «в каких конкретно сферах это сотрудничество возможно».

Йылдырым выразил надежду, что в ближайшее время встретится с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Встречу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Он планирует обсудить с ним «всевозможные детали» двустороннего сотрудничества между Турцией и Россией] после того, как Эрдоган обозначит задачи для турецкого Космического агентства.

По его словам, велика вероятность того, что Турция использует российский корабль «Союз» для полета своего космонавта, поскольку «это очень надежный космический корабль», который очень хорошо себя зарекомендовал в космосе.

На авиакосмическом салоне МАКС-2019 Рогозин допустил, что турецкие космонавты могут быть отправлены на Международную космическую станцию (МКС). Он рассказал, что предложил Эрдогану подготовить турецкого космонавта.

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Страны
Россия
Турция
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Эрдоган Реджеп
Проекты
МАКС-20XX
МКС
Союз ПКК
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