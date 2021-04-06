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Naked Science

Объявлен конкурс систем питания для дальних космических миссий

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Источник изображения: naked-science.ru

NASA и CSA запустили совместный конкурс Deep Space Food Challenge, направленный на обеспечение вкусной и здоровой пищей людей на Луне, Марсе — и на самой Земле.

Американское (NASA) и Канадское (CSA) космические агентства объявили о проведении совместного международного конкурса Deep Space Food Challenge, направленного на разработку технологий производства пищи за пределами Земли — с минимальными энергозатратами и отходами. В идеале поддержание работы такой системы должно не отнимать у астронавтов слишком много сил и времени и при этом обеспечивать их всеми необходимыми для долговременных миссий питательными веществами, с достойным вкусом готовых продуктов.

Подача заявок на участие происходит через собственные сайты NASA и CSA, и дальнейший процесс отбора также разнится. Американское космическое агентство обещает по 25 тысяч долларов 20 лучшим командам первого этапа. В зависимости от этих результатов будет организован второй этап, возможно, включающий создание реальных демонстрационных моделей. Для участников из Канады сразу объявлено, что конкурс пройдет в три этапа и должен завершиться в 2024-м. Финалисты получат до 380 тысяч канадских (около 300 тысяч американских) долларов плюс промежуточные награды за победу на первых этапах.

Присоединиться к конкурсу имеют право и разработчики из других стран. Хотя претендовать на получение денежных призов они не могут, лучшие тоже получат звание победителей конкурса NASA и CSA. Прием заявок на участие в первых этапах продолжается до 30 июля этого года, а объявление победителей запланировано на сентябрь. Отмечается, что лучшие проекты могут найти применение и на Земле, в удаленных и изолированных регионах, жители которых испытывают нехватку пищи.

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Канада
США
Компании
NASA
Проекты
Луна
Марс
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