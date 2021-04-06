ВВС Израиля получили «самого совершенного» разведчика

Израиль расширил возможности своей воздушной разведки. Вчера, 4 апреля, портал haaretz.com сообщил о том, что Oron, названный в ВВС Израиля «самым совершенным разведывательным самолётом», вошёл в состав 122-й эскадрильи «Нахшон».

«Самолёт оснащён технологией искусственного интеллекта и отличается прекрасными лётными характеристиками при низких затратах на техническое обслуживание. Oron получил усовершенствованный радар производства Israel Aerospace Industries, а также другие передовые системы сбора разведданных, обеспечивающие новые возможности при любых погодных условиях и любом уровне видимости», — сообщили в пресс-службе ВВС Израиля.

Разведывательный самолёт Oron Источник изображения: defence-blog.com

Oron пополнит парк разведывательной авиации 122-й эскадрильи «Нахшон», который состоит из самолётов Shavit (построен на базе Gulfstream G500) и Eitam (Gulfstream G550). Oron также построен на базе Gulfstream G550, но с существенными изменениями по сравнению с моделью Eitam.

По словам командующего израильскими ВВС генерал-майора Амикама Норкина, Oron может оставаться в воздухе в течение долгого времени, летать дальше, чем другие разведывательные самолёты, а также иметь на борту увеличенный экипаж, включающий в себя сотрудников разведки, которые анализируют данные в режиме реального времени.