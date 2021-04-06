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ЦАМТО

Весь цикл испытаний носителя "Посейдонов" завершится к сентябрю этого года

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Многоцелевая система «Посейдон»
Многоцелевая система «Посейдон».
Источник изображения: Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 5 апреля. Экспериментальная АПЛ "Белгород" (проект 09852), носитель морских беспилотников "Посейдон", завершит испытания к сентябрю этого года, сейчас лодка проходит этап швартовных испытаний, на ней запущен реактор, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

Как напоминает агентство, в апреле 2019 года на заводе "Севмаш" в Северодвинске состоялась официальная церемония спуска субмарины на воду.

"На "Белгороде" запущен реактор. Идут швартовые испытания. Затем будут заводские и государственные. К сентябрю лодка должна завершить весь цикл испытаний", – сказал собеседник агентства.

Как отмечает "РИА Новости", многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон".

О разработке "Посейдона" президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
949А Антей
БПЛА
Ядерный щит
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