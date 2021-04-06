Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

ЦАМТО, 5 апреля. Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" – носитель комплекса крылатых ракет "Калибр" – в акватории Японского моря провел комплекс артиллерийских стрельб в рамках отработки элементов второй курсовой задачи.
В заливе Петра Великого выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации.
Также экипаж фрегата совместно с вертолетом Ка-27 морской авиации ТОФ провел учение, в ходе которого выполнялась проверка радиотехнических систем и средств связи корабля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.