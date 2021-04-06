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ЦАМТО

Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море

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Модернизированный большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота проекта 1155 «Маршал Шапошников» во время проведения этапа заводских ходовых испытаний в Японском море, июль 2020 года
Модернизированный большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота проекта 1155 «Маршал Шапошников» во время проведения этапа заводских ходовых испытаний в Японском море, июль 2020 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 апреля. Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" – носитель комплекса крылатых ракет "Калибр" – в акватории Японского моря провел комплекс артиллерийских стрельб в рамках отработки элементов второй курсовой задачи.

В заливе Петра Великого выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации.

Также экипаж фрегата совместно с вертолетом Ка-27 морской авиации ТОФ провел учение, в ходе которого выполнялась проверка радиотехнических систем и средств связи корабля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
А-190
Ка-27
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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1 комментарий
№1
06.04.2021 16:44
Цитата, q
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
И не только!
Цитата, q
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые запустил крылатую ракету "Калибр" по наземной цели, сообщили в Минобороны.
"В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила тысячу километров", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210406/fregat-1604393132.html
Всем поздравления.
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