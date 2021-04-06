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Российская газета

"Красуха" ослепила над Черным морем ударные дроны условного противника

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Источник изображения: V. Kuzmin/wikipedia.org

Подразделения радиоэлектронной борьбы российской военной базы в Абхазии обезвредили над Черным морем ударные беспилотные летательные аппараты условного противника. Для ликвидации дронов были задействованы аппаратные комплексы РЭБ "Красуха" и "Житель".

В учениях было задействовано около 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц техники.

"Личный состав радиолокационных подразделений на реальных целях выполнил задачи по обнаружению летящих на минимальных и средних высотах беспилотные летательные аппараты условного противника в акватории Черного моря", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

После обнаружения и идентификации дроны подверглись воздействию комплексов РЭБ и оказались выведены из рабочего состояния.

Напомним, что в прошлом году в войска стали поступать модернизированные версии комплекса "Красуха-20". Полные характеристики станции РЭБ засекречены, но известно, что радиус ее действия составляет 400 километров. Кроме того, комплексы РЭБ семейства "Красуха" активно применялись в Сирии благодаря чему было нейтрализовано большое количество беспилотников террористов.

Станция постановки помех Р-330Ж "Житель" может одновременно ставить помехи по 12-ти каналам на расстояние 12-30 километров. Комплекс также способен оставить без связи абонентов сотовой и спутниковой связи. Блокирует работу навигационной аппаратуры, кроме того "Житель" может может выступать не только в качестве станции подавления, но и пункта радиоэлектронной разведки.

Кстати

Одновременно с действиями в Абхазии снайперы морской пехоты Каспийской флотилии отработали способы уничтожению беспилотных летательных аппаратов условного противника. Для обнаружения дронов применялись комплексы "Борисоглебск", а для уничтожения целей на высоте от 40 до 500 метров 12,7-мм снайперские комплексы АСВК.


Николай Грищенко

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