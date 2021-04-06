Москва и Дамаск обвиняют Вашингтон в ухудшении ситуации на подконтрольных США территориях Сирии

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - США дестабилизируют ситуацию в Сирии, чтобы обосновать своё незаконное пребывание в этой стране, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской Арабской Республики.

"Именно на подконтрольной американской стороне территории на северо-востоке Сирии наблюдается стремительное ухудшение ситуации в лагере беженцев "Эль-Холь", где члены террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) продолжают террор", - отмечено в документе, распространённом в понедельник.

"При попустительстве американской стороны боевиками организован канал доставки на территорию лагеря оружия, боеприпасов и средств связи. В "Эль-Холе" действуют созданные джихадистами суды. Участились случаи убийств и покушений на жизнь жителей лагеря, не поддерживающих радикальный экстремизм. Значительное внимание уделяется идеологической "обработке" несовершеннолетних в целях их радикализации и пополнения рядов боевиков", - сказано в заявлении.

Отмечается, что "американской стороне выгодно поддерживать нестабильную ситуацию в Сирии, чтобы и дальше обосновывать свое незаконное присутствие и продолжать разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".

"Именно с этой целью подконтрольные США информационные агентства размещают фейковые публикации о ситуации в Сирии, запугивая сирийцев и препятствуя их возвращению домой", - говорится в заявлении.

Российская и сирийская стороны обращают внимание, что "дальнейшее нахождение США в Сирии и оккупация её территорий и отсутствие каких-либо действенных шагов по решению проблем лагерей беженцев только усугубляет криминогенную обстановку в Сирии и способствует возобновлению террористической активности во всем Ближневосточном регионе".