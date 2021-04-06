Атомный носитель "Посейдонов" завершит испытания летом

Завершить цикл испытаний атомной подлодки специального назначения "Белгород" планируется к сентябрю.

- На лодке запущен реактор, идут швартовные испытания. Затем будут заводские и государственные. К сентябрю "Белгород" должен завершить весь цикл испытаний, - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Атомный подводный крейсер К-329 "Белгород" - единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Корабль был заложен как ударная субмарина типа "Антей", но достраивался по новому проекту. В корпус крейсера врезали новый отсек, благодаря им "Белгород" стал самой длинной подлодкой в мире - 184 метра, подводное водоизмещение 30 тысяч тонн. Для сравнения, длина атомного ракетного крейсера "Петр Великий" 230 метров, водоизмещение 26 тысяч тонн.

Официальная информация о корабле крайне скудна - известно, что К-329 спустили на воду в апреле 2019 года. На церемонии ходовые винты лодки были тщательно зачехлены - по данным из открытых источников, их необычная конструкция обеспечивает "Белгороду" исключительную малошумность. Корабль вооружат атомными торпедами межконтинентального класса "Посейдон".

20-метровый беспилотник с ядерной силовой установкой способен погружаться на глубину до 1000 метров и двигаться со скоростью 200 километров в час. Такая быстрота достигается благодаря "воздушной смазке": часть пара из турбины в виде пузырьков окружает корпус, снижая сопротивление воды. По мнению специалистов, реактор "Посейдона" использует в качестве теплоносителя жидкий металл. Он позволяет установить в первом контуре бесшумные магнитные насосы и обеспечивает быстрый набор мощности при переходе из "крадущегося режима" в скоростной. Дальность действия дрона не ограничена.

АПЛ "Белгород" сможет нести шесть "Посейдонов". В ходе госиспытаний корабль и торпеды протестируют вместе. На Севмаше строится и второй носитель дронов, АПЛ проекта 09851 "Хабаровск".

Антон Валагин