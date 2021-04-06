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ТАСС

"Русские витязи" оценили комфорт Су-30СМ и Су-35 для пилота

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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи"
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Самолеты, в частности, получили оборудованные подогревом сидения, рассказал командир авиагруппы Сергей Щеглов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Истребители Су-30 и Су-35 впервые с советских времен стали комфортными для летчиков, в частности получили оборудованные подогревом сидения. Об этом рассказал командир "Русских витязей" Сергей Щеглов в интервью ТАСС в связи с 30-летием группы, которое отмечается 5 апреля.

"В Советском Союзе думали о возможностях авиационной техники, а про условия быта летчиков в кабине в принципе никто не думал. Например, истребители несли боевое дежурство на Крайнем севере, но о подогреве сидений никто не позаботился: приходилось кое-как продувать кондиционером. А сейчас в кабине есть и подогрев сидений, и очень комфортный кондиционер: холодно - убавил, жарко - прибавил", - сказал он.

Кроме того, Су-35 оборудован автономным агрегатом, который позволяет включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях. "Это очень важно при подготовке самолета на земле и отсутствии наземных средств обеспечения, например при подготовке машины к повторному вылету на аэродроме промежуточной посадки", - пояснил Щеглов.

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35, ранее - Су-27. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

Впервые самолеты Су-35 вошли в состав группы в ноябре 2019 года. В июле 2020 года перевооружение на Су-35 завершилось после того, как четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. В 2016 году на вооружение поступили истребители Су-30СМ.

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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35
Проекты
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