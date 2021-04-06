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Российская газета

Business Insider рассказал о преимуществах ВМФ России перед НАТО

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Business Insider впечатлил модернизированный военный флот России.

Издание Business Insider посвятило статью обновленному ВМФ России. Автор отмечает, что после кризиса 1990-х нашей стране отчасти удалось возродить унаследованный от Советского Союза мощный флот. Он меньше своего предшественника, но модернизирован. Сейчас в составе ВМФ России, по данным BI, около 360 судов всех типов. На смену большим ракетным крейсерам и эсминцам пришли боевые корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты.

"Преимущественно они строят подводные лодки и небольшие корабли", - сказал Business Insider Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований и бывший полковник морской пехоты. - "Это в первую очередь силы береговой обороны, хотя они способны доставлять войска за границу". Корветы классов "Каракурт" и "Стерегущий" предназначены для поддержки более крупных фрегатов с управляемыми ракетами, а именно типа "Адмирал Горшков" и "Адмирал Григорович". Многие из этих кораблей меньше по размеру, чем их аналоги из НАТО, но новые технологии и вооружение, особенно крылатая ракета "Калибр", дают им преимущество. Сравнимый с американским "Томагавком", "Калибр" может доставлять боеголовку массой 450 кг до целей на расстоянии от 1500 км до 2500 км. Ракета неоднократно доказывал свою эффективность при запуске с кораблей и подводных лодок, особенно против наземных целей в Сирии. Ее также можно использовать против морских целей.

Корабли более высокого класса, унаследованные от СССР, также остаются на ходу, напоминая всему миру, что Россия по-прежнему является великой военно-морской державой.

Но главная мощь ВМФ России, как и у советского предшественника, скрывается под водой. Сейчас подводный флот насчитывает более 60 подлодок, в том числе 12 атомных субмарин с баллистическими ракетами и девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами. Россия не стала создавать маленькие подлодки, которые гораздо дешевле, в основном из-за важности ядерного оружия для российской оборонной доктрины.

Подводный флот будущего будет основан на субмаринах типа "Борей" и "Ясень", которые постепенно заменяют своих предшественников. Построенные после холодной войны, они считаются лучшими подводными лодками, которые когда-либо производила Россия, ни в чем не уступающими аналогам из стран НАТО.

Подводные лодки типа "Борей" имеют шесть торпедных аппаратов и вооружены 16 новыми баллистическими ракетами РСМ-56 "Булава". Каждая ракета несет от шести до дести ядерных боеголовок и может пролететь около 9000 км. Подводные лодки класса "Ясень" имеют 10 торпедных аппаратов и восемь вертикальных пусковых установок, позволяющих запускать крылатые ракеты "Калибр" или противокорабельные ракеты П-800 "Оникс".

Эти подлодки уже доказали, что способны в течение длительного времени скрываться радаров НАТО. В настоящее время ВМФ России оснащает все свои корабли ракетами "Калибр" и планирует в перспективе вооружить их гиперзвуковой ракетой "Циркон".


Олег Корякин (Казань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Адмирал Горшков
Булава-30
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
1135 Буревестник
20380 Корвет-1
22350
22800 МРК
NATO
ГЗЛА
Калибр КР
Ядерный щит
ЯО
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