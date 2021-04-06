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ЦАМТО

Airbus передала НАТО четвертый транспорт-заправщик A-330 MRTT

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Источник изображения: Фото: nspa.nato.int

ЦАМТО, 5 апреля. По информации Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA), 1 апреля на свою основную оперативную базу в Эйндховене (Нидерланды) прибыл четвертый многоцелевой транспорт-заправщик A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport).

Накануне, после завершения процесса приемки, право собственности на самолет было передано через Европейскую организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR) от Airbus Defence and Space Агентству поддержки и закупок НАТО (NSPA), которое управляет парком MRTT от имени стран, реализующих программу формирования Многонационального флота транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational MRTT Fleet).

Первый, второй и третий самолеты A-330 MRTT были переданы заказчику в июне, августе и ноябре 2020 года. MMF1 и MMF2 в настоящее время используются для обучения личного состава подразделений. На предприятии в Кельне (Германия) завершены работы по модификации третьего самолета (MMF3) в конфигурацию для медицинской эвакуации (MEDEVAC). Он оснащен комплектом для медицинской эвакуации, который включает шесть отделений интенсивной терапии (ICU), оборудованных в соответствии с современными стандартами. Еще 16 пациентов могут перевозиться на носилках. Предполагается, что обучение персонала и сертификация самолета будут завершены к началу лета.

Как сообщал ЦАМТО, проект закупки самолетов MRTT был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2012 году в связи с недостатком современных самолетов-заправщиков на вооружении ВВС европейских государств.

В июле 2016 года МО Нидерландов официально уведомило парламент страны о подписании с Люксембургом меморандума о взаимопонимании, предусматривающего реализацию проекта совместной закупки A-330 MRTT. С Airbus Defence and Space было подписано соглашение на поставку первых двух самолетов, включавшее опционы на поставку дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран. В 2017 году к программе присоединились Германия и Норвегия, в 2018 году – Бельгия, а в 2019 году – Чехия.

Европейская организация по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR), действуя от имени Агентства поддержки и приобретений НАТО (NSPA), управляет программой приобретения самолетов и их обслуживанием в течение первых двух лет эксплуатации. После этапа приобретения ответственность за эксплуатацию флота примет на себя NSPA. В сентябре 2020 года OCCAR от имени NSPA заключила с Airbus контракт на поставку 9-го A-330 MRTT.

В настоящее время программа MMF финансируется Нидерландами, Люксембургом, Норвегией, Германией, Бельгией и Чешской Республикой, которые будут обладать эксклюзивными правами на применение самолетов, находящихся в распоряжении НАТО. Позднее в случае присоединения других стран к программе, могут быть заказаны еще три самолета.

Самолеты будут выполнены в конфигурации для пассажирских и грузовых перевозок, дозаправки в полете существующих и перспективных истребителей (F-35, "Рафаль" и "Тайфун"). Один A-330 MRTT выполнен в версии для медицинской эвакуации.

"Эйндховен" является основной авиабазой, где будет размещаться флот A-330 MRTT. Кроме того, они будут применяться с авиабазы в Кельне (Германия). Из девяти самолетов MMF пять будут базироваться в Эйндховене и четыре – в Кельне. Как ожидается, последний A-330 MRTT будет передан Альянсу в конце 2024 года.

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