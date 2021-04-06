Войти
Военно-промышленный курьер

100 лет со дня образования Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны России

421
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России представляет собой единую организацию, в составе которой центральная врачебная комиссия МО РФ и комиссии в военных комиссариатах от Петропавловск-Камчатского до Калининграда, решающая задачи комплектования Армии и Флота здоровым молодым пополнением, обеспечение социальных гарантий граждан на прохождение военной службы.

Главный центр осуществляет комплектование ВС РФ, в том числе в вопросах призыва на срочную службу, поступления в военные ВУЗы, отбора граждан на военную службу по контракту, экспертизы действующих военнослужащих, а также врачебно-летная экспертизы.

С 2010 года показатель годности граждан призывного возраста к военной службы увеличился на 10%. В 2010-2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%. Только у 22% юношей есть противопоказания для службы в армии.

Данные показатели достигнуты в том числе благодаря проводимой Центром работе и разработке нового Положения о военно-врачебной экспертизе, где были уточнены подходы к медицинскому обследованию, более четко очерчены критерии отбора. Кроме того, появилось новое медицинское оборудование, позволяющее более точно ставить правильные диагнозы.

При этом, крепкое здоровье само по себе недостаточное условие, чтобы попасть служить в некоторые рода войск. Будущим военным лётчикам, танкистам, десантникам, подводникам предъявляются особые критерии по антропометрическим данным. Это связано с эргономикой современной техники. Военнослужащий просто не сможет в полном снаряжении находится в кабине самолета и выполнять задачи. К примеру, сегодня в Воздушно-десантные войска и соединения специального назначения отбирают молодых людей ростом до 185 см, в танковые войска - до 175 см.

На всех врачебных комиссиях на призывных пунктах сохраняются все меры санитарно-эпидемиологического контроля. В места, где большой поток граждан, направляются дополнительные врачебно-сестринские бригады. На сборных пунктах они проводят тестирование на коронавирусную инфекцию, а отдельные врачи-специалисты -медицинский осмотр перед отправкой в войска, отмечает главное военное ведомство страны.

Задачей является не допустить проникновения инфекции в войска. Прежде чем молодой человек попадет в помещения призывных и сборных пунктов, у него измерят температуру. Врачи изучают, не был ли он в контакте с больным коронавирусной инфекцией, не посещал ли страны с неблагоприятной эпидемиологичечкой обстановкой. Только после этого он проходит медицинскую комиссию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
22.12.2020
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны
19.03.2020
Минобороны РФ пока успешно защищается от коронавирусной инфекции
02.05.2019
Мертвая хватка "Удава"
01.09.2017
"70% мест на "Армии-2018" уже забронировано"
28.01.2013
Генеральный штаб нового облика
11.07.2007
В Москве состоится Национальный Конгресс "Приоритеты развития экономики. Новая инновационная политика – Технологический прорыв России"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»