100 лет со дня образования Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны России

Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России представляет собой единую организацию, в составе которой центральная врачебная комиссия МО РФ и комиссии в военных комиссариатах от Петропавловск-Камчатского до Калининграда, решающая задачи комплектования Армии и Флота здоровым молодым пополнением, обеспечение социальных гарантий граждан на прохождение военной службы.

Главный центр осуществляет комплектование ВС РФ, в том числе в вопросах призыва на срочную службу, поступления в военные ВУЗы, отбора граждан на военную службу по контракту, экспертизы действующих военнослужащих, а также врачебно-летная экспертизы.

С 2010 года показатель годности граждан призывного возраста к военной службы увеличился на 10%. В 2010-2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%. Только у 22% юношей есть противопоказания для службы в армии.

Данные показатели достигнуты в том числе благодаря проводимой Центром работе и разработке нового Положения о военно-врачебной экспертизе, где были уточнены подходы к медицинскому обследованию, более четко очерчены критерии отбора. Кроме того, появилось новое медицинское оборудование, позволяющее более точно ставить правильные диагнозы.

При этом, крепкое здоровье само по себе недостаточное условие, чтобы попасть служить в некоторые рода войск. Будущим военным лётчикам, танкистам, десантникам, подводникам предъявляются особые критерии по антропометрическим данным. Это связано с эргономикой современной техники. Военнослужащий просто не сможет в полном снаряжении находится в кабине самолета и выполнять задачи. К примеру, сегодня в Воздушно-десантные войска и соединения специального назначения отбирают молодых людей ростом до 185 см, в танковые войска - до 175 см.

На всех врачебных комиссиях на призывных пунктах сохраняются все меры санитарно-эпидемиологического контроля. В места, где большой поток граждан, направляются дополнительные врачебно-сестринские бригады. На сборных пунктах они проводят тестирование на коронавирусную инфекцию, а отдельные врачи-специалисты -медицинский осмотр перед отправкой в войска, отмечает главное военное ведомство страны.

Задачей является не допустить проникновения инфекции в войска. Прежде чем молодой человек попадет в помещения призывных и сборных пунктов, у него измерят температуру. Врачи изучают, не был ли он в контакте с больным коронавирусной инфекцией, не посещал ли страны с неблагоприятной эпидемиологичечкой обстановкой. Только после этого он проходит медицинскую комиссию.