МИД РФ обвинил НАТО в к эскалации глобальной гонки вооружений

Политика НАТО провоцирует мировую гонку вооружений, расходы блока на оборону в 2020 году выросли на 7,4%.

Об этом заявил МИД РФ в связи с 72-й годовщиной создания Североатлантического блока.

«В этот день 72 года назад в целях «сохранения мира» создана НАТО. Сегодня на счету организации - бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. В 2020 году расходы НАТО на оборону вновь выросли - на 7,4%. Такое вот «сохранение мира», - говорится в сообщении в Twitter.

В 2020 году расходы НАТО на оборону составили $ 1,09 трлн, в то время как Россия потратила на эти цели только $ 0,05 трлн.При этом мировые расходы на оборону выросли с $ 1,8 до $ 1,93 трлн.

«Такая политика НАТО ведет к эскалации глобальной гонки вооружений», — отметили в МИД РФ.