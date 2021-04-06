Идут восстановительные работы на подлодке «Лошарик»

Ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название «Лошарик») продлится до четырех лет.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В пресс-службе ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где будет ремонтироваться аппарат, не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что в марте в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске завершена продолжавшаяся месяц операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной спецподлодки.

По данным другого источника, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после выгрузки активной зоны реактора начались работы по ремонту и модернизации «Лошарика». Сообщалось, что в ходе ремонта замена реактора не планируется.

Пожар на субмарине АС-31 произошел 1 июля 2019 года и унес жизни 14 моряков. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС «Звездочка».

Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - ее прозвали «Лошарик».