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Идут восстановительные работы на подлодке «Лошарик»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название «Лошарик») продлится до четырех лет.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. В пресс-службе ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где будет ремонтироваться аппарат, не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что в марте в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске завершена продолжавшаяся месяц операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной спецподлодки. 

По данным другого источника, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после выгрузки активной зоны реактора начались работы по ремонту и модернизации «Лошарика». Сообщалось, что в ходе ремонта замена реактора не планируется.

Пожар на субмарине АС-31 произошел 1 июля 2019 года и унес жизни 14 моряков. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС «Звездочка».

Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - ее прозвали «Лошарик».

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Компании
Звездочка
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Севмаш
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