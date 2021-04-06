Вторую ветку БАМа будут строить военнные

В ходе рабочей поездки в войска (силы) Центрального военного округа заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков прибыл в г. Абакан, республика Хакасия, где проверил вопросы материально-технического обеспечения 5-ой отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады.

Замминистра осмотрел парк автомобильной и специальной техники, условия её хранения, содержания и готовности к выполнению поставленных задач.

«На основании решения верховного Главнокомандующего и Министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу, Железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Выходят все десять бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен Железнодорожным войскам от Улака до Февральска - 340 км. Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали» - заявил заместитель главы военного ведомства на встрече с журналистами.

По поручению Министра обороны Российской Федерации на торжественной церемонии генерал армии Дмитрий Булгаков вручил 5-ой отдельной железнодорожной Познанской Краснознаменной бригаде Полковую чашу Министерства обороны Российской Федерации.

Этого знака воинской доблести бригада была удостоена за высокую боевую выучку, самоотверженный ратный труд при выполнении специальных задач по строительству железных дорог, ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, сообщили в Минобороны РФ.