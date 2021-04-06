За гранью дозволенного летают только наши истребители. "Русские витязи" о виражах в небе

Корреспондент ТАСС побывал на авиабазе в Кубинке и пообщался с летчиками всемирно известной авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи", которая была сформирована 30 лет назад — 5 апреля 1991 года

Кроме них никто в мире не выполняет фигуры высшего пилотажа в составе группы на тяжелых истребителях. Они побили ряд авиационных рекордов. За 30 лет существования асы из подмосковной Кубинки покорили сердца зрителей не только в России, но и на зарубежных мероприятиях - продемонстрировали возможности российских боевых самолетов более чем в 25 странах.

Как рассказал ТАСС командир "Русских витязей" Сергей Щеглов, одним из главных достижений к 30-летию стало перевооружение группы на новую авиационную технику. В 2016 году в распоряжение летчиков поступили самолеты Су-30СМ, а в 2020-м "Витязи" завершили перевооружение уже на новые сверхманевренные истребители Су-35С.

Командир "Русских витязей" Сергей Щеглов Источник изображения: © Наталья Дмитрак/ТАСС

Незадолго до юбилейной даты асы отметили и другую важную веху в истории группы: впервые провели боевые стрельбы на "тридцать пятых" и таким образом завершили процесс освоения новой для себя авиатехники.

С момента образования пилотажная группа летала на самолетах Су-27. Эти истребители поступили в 1989 году на вооружение тогда еще 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского истребительного авиационного полка - предшественника 237-го Центра показа авиационной техники, на базе которого в 1991 году группа и была создана.

"Сейчас самолет стал более дружелюбен к летчику"

По словам Щеглова, Су-30СМ и Су-35 сохранили аэродинамику Су-27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. "Это совершенно другое поколение самолетов. На них установлена более точная система навигации, они обладают расширенными возможностями по боевому применению", - подчеркнул командир пилотажной группы.

По сравнению с Су-27 новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. "Сейчас самолет стал более дружелюбен к летчику: он позволяет пилотировать и не отвлекаться на то, чтобы не выйти за критические параметры, такие как угол атаки и перегрузка. Даже тогда, когда аэродинамических органов управления будет недостаточно, самолет подключит управляемый вектор тяги. Это и отличает новый самолет от Су-27", - пояснил Щеглов.

Истребители Су-27 "Русских витязей" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

В свою очередь, главный конструктор Су-35 ПАО "Компания "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха) Игорь Демин рассказал ТАСС, что авиационный комплекс Су-35 стал глубокой модернизацией Су-27; обладает высокими летно-техническими характеристиками и управляемостью, благодаря чему идеально подходит для выполнения фигур высшего пилотажа, включая полеты на закритических углах атаки. "Бортовой комплекс позволяет выполнять уникальные фигуры не только в одиночном пилотаже, но и группой самолетов", - отметил он.

"Что нужно для самолета пилотажной группы? Высокие летно-технические характеристики, внешний вид и умение летать в группе в плотных строях. По всем параметрам самолет Су-35 является правильным выбором и существенно превосходит аналоги", - говорит Демин о некоторых преимуществах этой машины в части эксплуатации для группы.

Истребители Су-35С, поступившие в распоряжение "Русских витязей", на аэродроме Кубинка, 2019 год Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

"Русские Витязи" уже отработали комплекс новых фигур, когда начали летать на Су-30. Они показывали на выступлении в Малайзии комплекс с применением режима "Маневр". Он позволяет управлять самолетом даже при сбрасывании скорости до нулевой отметки и выполнять фигуры пилотажа на сверхкритических углах атаки.

"То есть то, что раньше для самолета считалось критическим режимом, когда он не управлялся, сейчас это вполне управляемый режим. Раньше штопор - это было что-то за гранью дозволенного, а сейчас - вполне себе корректный маневр. Самолеты очень хорошие, возможности обширные, и действительно, наша техника - одна из лучших в мире", - подчеркнул Щеглов.

Он отметил, что конструкторы позаботились и о самих летчиках. "В Советском Союзе думали о возможностях авиационной техники, а про условия быта летчиков в кабине в принципе никто не думал. Например, истребители несли боевое дежурство на Крайнем Севере, но о подогреве сидений никто не позаботился: приходилось кое-как продувать кондиционером. А сейчас в кабине есть и подогрев сидений, и очень комфортный кондиционер: холодно - убавил, жарко - прибавил. А Су-35, кроме того, оборудован автономным агрегатом, позволяющим включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях, что очень важно при подготовке самолета на земле и отсутствии наземных средств обеспечения, например, при подготовке самолета к повторному вылету на аэродроме промежуточной посадки", - добавляет командир группы.

Истребители Су-30СМ "Русских витязей" во время выступления на выставке вооружений в Малайзии, 2019 год Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Истребители "Русских витязей" ничем не отличаются от боевых, если не считать "парадной ливреи" в цветах российского флага. Чтобы не гонять самолеты через всю страну, во время визитов в отдаленные регионы летчики пользуются местными самолетами. Например, первый показ на Су-35 происходил во Владивостоке, и пилоты из Кубинки выступали на местных боевых самолетах. Собственно, демонстрация возможностей истребителей - одна из основных задач пилотажной группы.

"С приходом новой авиационной техники мы освоили дозаправку в воздухе. Су-27 не был оборудован для этого. Сейчас практически все летчики пилотажной группы уже летают на дозаправку топливом в воздухе", - говорит Щеглов.

Он отметил, что самолеты Су-35С и Су-30 взаимно дополняют друг друга, так как Су-30СМ двухместный, что позволяет выполнять функцию обучения летчика всем тем режимам, на которых летают эти самолеты.

Истребители Су-35С и Су-30СМ "Русских витязей" Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Облику "тридцать пятого" конструкторы "Сухого" уделили особое внимание. "Внешний вид самолета не менее важен, чем показатели маневренности и управляемости, - рассказывает Демин. - Одной из задач пилотажной группы является демонстрация лучших достижений конструкторской мысли. Для обеспечения эффектности выступлений машины группы должны быть визуально красивыми. Новейший истребитель Су-35 с интегральной компоновкой является именно таким образцом авиационной техники".

"Эксплуатация "Витязями" современного уникального Су-35 является предметом гордости лично для меня и всей компании "Сухой", - добавляет главный конструктор.

"В своих выступлениях асы из Кубинки используют машины на пределе технических возможностей. Для этого нужна 100% уверенность в технике. И мы гордимся тем, что одна из лучших пилотажных групп мира уже 30 лет использует именно истребители "Сухого", сменив уже несколько их типов", - говорит исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

"Вираж на форсаже"

"Русские Витязи" создают новый комплекс фигур на каждый сезон выступлений, который начинается в апреле-мае. При этом детали будущих выступлений летчики держат в тайне.

Основные фигуры, подобно нотам и буквам, придуманы давно. Меняется их состав и последовательность. Какой она будет, определяют сами летчики: они собираются вместе и обсуждают, каким будет их выступление в новом сезоне.

Истребители Су-30СМ "Русских витязей" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Одни и те же фигуры можно сделать по-разному: где-то более размазанно, где-то поэнергичнее. Комплекс разрабатывается, а затем начинает облетываться. В процессе что-то видоизменяется, добавляется или, напротив, убирается, если какой-то элемент не получается. Уже устоявшийся комплекс накатывается до того, чтобы можно было выполнить его перед зрителями", - рассказал командир группы.

Самой сложной фигурой при одиночном полете, как бы парадоксально это ни звучало, летчики считают вираж, с которого начинается любая программа. "В процессе выполнения всех других фигур пилотажа, таких как косая петля или горка и другие, все параметры меняются. А в случае с виражом надо точно выдержать все параметры: крен, высота, скорость. Казалось бы, это такая простая фигура, с которой начинается освоение самолета, а вот она - самая сложная!" - подчеркнул Щеглов.

При выполнении группового высшего пилотажа важно сохранение красоты строя, что накладывает дополнительные сложности в пилотировании самолетов, особенно при перекладках с одного крена в другой. Летчику нужно постоянно сохранять предельную концентрацию.

Одна из самых сложных фигур в групповом пилотаже - связка "вираж-петля" на форсаже. Она выполняется на предельных параметрах работы двигателей с большой перегрузкой и требует большой концентрации внимания пилота. "Моторы работают на полную. Надо совладать с самолетом и тем не менее выполнять пилотирование в плотном строю", - говорит командир "Витязей".

С приходом Су-35 - самого мощного на данный момент самолета по тяге двигателя - пилотаж "Русских витязей" стал более динамичным: он позволяет увеличивать угловые скорости, уменьшать радиус маневров и выполнять практически любые фигуры, на которые хватит фантазии. "В режиме "маневр", который позволяет выходить на закритические углы атаки, летают только российские истребители. То есть горизонтально и с большими скоростями летают все, а вот за гранью дозволенного летают только наши истребители", - подчеркнул Щеглов.

Истребители Су-30СМ "Русских витязей" во время показательных выступлений в Бахрейне, 2018 год Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Поэтому выступления наших "Витязей" вызывают большой интерес не только со стороны обывателей и коллег, но даже со стороны организаторов зарубежных авиасалонов, которых, казалось бы, ничем не удивить.

Даже организаторы именитых авиасалонов уделяют большое внимание "Русским витязям". "Например, в Бахрейне один из главных организаторов непременно приходил на каждый вылет. Он подходил к самолетам и провожал нас в полет", - добавил Щеглов.

Планы на 2021 год

Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса не повлияла на подготовку асов из Кубинки. Им только по понятным причинам пришлось сократить программу выступлений: из-за угрозы заболевания отменили ряд массовых мероприятий.

"Продолжаем работу. Каких-то глобальных изменений мы не ощутили. Нам запретили болеть", - шутит командир.

По его словам, в 2021 году ситуация начала постепенно нормализовываться и группа получила ряд приглашений на выступления, в том числе за рубежом. "Русские витязи" планируют на осень два зарубежных визита, но куда именно, пока не раскрывают. Большая часть времени летчиков уходит на демонстрацию отечественной авиатехники на территории России.

Во время командировок приходится выступать в различных климатических условиях: от российских 20-градусных морозов до тропического высокогорья в Бангалоре. В последнем случае жара и разреженный воздух приводят к меньшей тяге двигателей.

Эти климатические различия заметны для летчиков, но не являются существенным фактором для того, чтобы влиять на программу выступлений: новые самолеты "Витязей" обладают высокой энерговооруженностью и позволяют им адаптироваться практически под любые условия.

Как стать "Витязем"

Чтобы занять место в коллективе, нужно быть летчиком боевого самолета и обладать уровнем подготовки не ниже 2-го класса ВВС. Но и этого недостаточно: необходимо обладать психологическими качествами, которые позволят легко ужиться с коллегами.

Истребитель Су-35 "Русских витязей" Источник изображения: © ПАО "Компания "Сухой"

"Когда мы узнаем о желании летчика переходить к нам, мы обязательно узнаем, кто он и способен ли с психологической точки зрения работать в команде. Мы довольно много времени проводим вместе, и это командная работа. Поэтому нужно, чтобы это был человек, с которым комфортно находиться рядом", - рассказывает Щеглов, подчеркивая, что основной деятельностью летчиков все же является боевая работа.

Если летчик попал в команду, как правило, он остается в ней надолго: на подготовку летчиков тратится очень много времени и ресурсов, и расставаться с хорошим профессионалом здесь не спешат.

"Мы выполняем все те же задачи, что и обычные строевые летчики. Пилотажная задача - дополнительная", - пояснил командир.

При выполнении фигур пилотажа некоторые летчики выступают в роли ведущих, другие - ведомые. Роль ведущего сложнее: нужно не только заниматься пилотированием, вести навигацию и радиообмен, но и думать обо всех, кто летит позади, создавать для них комфортные условия полета. Ведомым важно не подвести тех, кто летит рядом. "Ты не имеешь права куда-то отойти, сдвинуться, увеличить интервал, потому что знаешь, что рядом с тобой стоит твой боевой товарищ", - рассказал командир.

Несмотря на высочайшую квалификацию, "Русские витязи" имеют обычный статус строевого летчика, а не статус летчиков-испытателей.

Переучивание на новый самолет, если он не отличается кардинально, занимает чуть больше месяца - за это время летчик осваивает теорию. После этого он отрабатывает полученные знания на практике. Переподготовкой летчиков занимается специальная организация. Если летчик приходит к нам, обладая достаточным уровнем подготовки, то его доведение до уровня готовности к демонстрационным полетам займет от года до полутора.

Боевое оружие

Как и все прочие летчики Воздушно-космических сил РФ, в учебных боях "Витязи" выполняют перехваты учебными ракетами. Алгоритм таких боевых пусков заложен в компьютерной программе самолета.

Летчик выполняет наведение, за которым с помощью компьютерного моделирования следует имитация дальнего ракетного воздушного боя.

Истребитель Су-35 "Русских витязей" Источник изображения: © Наталья Дмитрак/ТАСС

Другое дело - маневренные воздушные бои с истребителем. Такие визуальные атаки "Русские витязи" отрабатывают друг по другу: один летчик выполняет роль цели, другой - атакует его.

Боевое применение по наземным целям отрабатывается на специальных полигонах, где летчики учатся сбрасывать настоящие боевые бомбы и пускать ракеты. Раз в два года проводятся практические пуски управляемых ракет по воздушным мишеням.

Тренировки вживую интереснее для летчиков. Во-первых, тот факт, что ты несешь под крылом боевое оружие, во-вторых - это боевой пуск, есть некоторый элемент риска", - пояснил Щеглов.

По словам главного конструктора самолета Демина, система управления вооружением Су-35 позволяет боевой машине применять практически все современные авиационные средства поражения отечественного производства. "Авиагруппа "Русские витязи" как полк ВВС, наравне с выполнением комплекса фигур высшего пилотажа, с профессионализмом демонстрирует умение вести маневренный воздушный бой", - отметил он.

Жгут-разъем и "вылетные" сигареты

Старший летчик "Русских витязей" Андрей Варламов рассказал ТАСС, что у летчиков истребителей существует множество традиций, связанных с полетами. Например, все летчики предпочитают не фотографироваться перед вылетом - это считается плохой приметой.

Старший летчик "Русских витязей" Андрей Варламов Источник изображения: © Наталья Дмитрак/ТАСС

Многие традиции связаны с летным обучением. "Из училища выходит традиция, связанная с "вылетными" сигаретами: когда летчик, неважно, насколько он опытный, осваивает новый самолет, он угощает руководство, других летчиков и инженеров "вылетными" сигаретами", - говорит он.

Одна из традиций связана с пусками ракет: после первого применения управляемой ракеты инженер по авиационному вооружению дарит молодым лейтенантам на память жгут-разъем, по которому ракета получала данные от бортового компьютера. Варламов отметил, что полученный им когда-то жгут хранится у него дома.

"Русские витязи" и "Стрижи"

Один из полетов, которые прославили российские пилотажные группы, - совместный строй из девяти самолетов, который зрители окрестили "Кубинским бриллиантом". Его "Витязи" выполняют совместно со своими соратниками из другой пилотажной группы - "Стрижи".

"Это такой эксклюзив от Кубинки - девять боевых самолетов разных типов в одном строю. Как таковой, полет такой большой формацией делают многие, но с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа: вертикальными, наклонными фигурами, бочками - на боевых самолетах это, наверное, делаем только мы", - подчеркнул Щеглов.

Истребители Су-30СМ "Русских витязей" и МиГ-29 "Стрижей" во время построения "Кубинский бриллиант" Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Многие пилотажные группы в мире во время полета распускаются на несколько групп, и зрители наблюдают за ними по одной, пока остальные готовятся к маневрам. "Русские витязи" и "Стрижи" от взлета до посадки остаются в поле зрения всем составом, демонстрируя компактный и очень динамичный пилотаж.

Взаимоотношения летчиков двух пилотажных групп очень теплые. "Отношения очень хорошие и добрые, не злые ни в коем случае. Мы, как и в любом дружеском коллективе, всегда любим шутить друг над другом и поддерживаем друг друга", - рассказал Щеглов.

Он отметил, что были случаи, когда летчики переходили из одной группы в другую, например, из соображений роста по службе или в случаях, когда одной из групп срочно понадобились летчики. Переход несложно осуществить, так как самолеты "Стрижей" и "Витязей" схожи по пилотажным качествам.

"Русские витязи" отпразднуют юбилей на родном аэродроме в Кубинке совместно со "Стрижами", которые тоже будут праздновать 30-летие 6 мая. Две пилотажные группы решили устроить единый праздник 15 мая.

Поздравить летчиков приедут их друзья, коллеги по небу из других частей, представители командования, промышленности, летчики-испытатели. Пилоты продемонстрируют летную программу. Планируют показать и знаменитый "Кубинский бриллиант", от которого всегда и на всех мировых авиашоу захватывает дух.

Наталья Дмитрак