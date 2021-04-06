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ТАСС

Авиагруппа "Русские витязи" планирует два зарубежных выступления в 2021 году

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Группы высшего пилотажа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ и "Стрижи" на самолетах МиГ-29
Группы высшего пилотажа "Русские витязи" на самолетах Су-30СМ и "Стрижи" на самолетах МиГ-29.
Источник изображения: © Григорий Дукор/ТАСС

Командир группы Сергей Щеглов при этом не уточнил, в какие именно страны они полетят

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" осенью 2021 года планирует два выступления за границей. Об этом сообщил командир "Русских витязей" Сергей Щеглов в интервью ТАСС в связи с 30-летием подразделения, которое отмечается 5 апреля.

"Мы получили ряд приглашений. Осенью этого года планируем два визита за рубеж", - сказал он.

Щеглов не уточнил, в какие именно страны собирается лететь группа. Он подчеркнул, что большая часть времени летчиков уходит на демонстрацию отечественной авиатехники на территории России.

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35, ранее - Су-27. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка. Впервые Су-35 вошли в состав группы в ноябре 2019 года. В июле 2020 года перевооружение на Су-35 завершилось после того, как четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. В 2016 году на вооружение поступили истребители Су-30СМ.

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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35
Проекты
2020-й год
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