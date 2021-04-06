Истребители Су-30СМ и Су-35 расширили возможности высшего пилотажа

Их появление позволило пилотам летать на закритических углах атаки, отметил Сергей Щеглов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа. Об этом заявил командир "Русских витязей" Сергей Щеглов в интервью ТАСС в связи с 30-летием группы, которое отмечается 5 апреля.

"То, что раньше для самолета считалось критическим режимом, когда он не управлялся, сейчас это вполне управляемый режим. Раньше "штопор" - это было что-то за гранью дозволенного, а сейчас - вполне себе корректный маневр. Самолеты очень хорошие, возможности обширные, и действительно, наша техника - одна из лучших в мире", - сказал он.

Щеглов пояснил, что Су-30СМ и Су-35 сохранили аэродинамику истребителя Су-27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. "Это совершенно другое поколение самолетов. На них установлена более точная система навигации, они обладают расширенными возможностями по боевому применению", - подчеркнул командир группы.

По сравнению с Су-27, новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. "Сейчас самолет стал более дружелюбен к летчику: он позволяет пилотировать и не отвлекаться на то, чтобы не выйти за критические параметры, такие как угол атаки и перегрузка. Даже тогда, когда аэродинамических органов управления будет недостаточно, самолет подключит управляемый вектор тяги. Это и отличает новый самолет от Су-27", - пояснил Щеглов.

"Русские витязи" уже отработали комплекс новых фигур, когда начали летать на Су-30СМ. Они показывали на выступлении в Малайзии комплекс с применением режима "Маневр". Он позволяет управлять самолетом даже при сбрасывании скорости до нулевой отметки и выполнять фигуры пилотажа на закритических углах атаки.

Асы из Кубинки

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35, ранее - Су-27. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

Впервые самолеты Су-35 вошли в состав группы в ноябре 2019 года. В июле 2020 года перевооружение на Су-35 завершилось после того, как четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. В 2016 году на вооружение поступили истребители Су-30СМ.