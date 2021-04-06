Войти
ТАСС

Истребители Су-30СМ и Су-35 расширили возможности высшего пилотажа

414
0
0
Истребители Су-30СМ "Русских витязей" во время показательных выступлений в Бахрейне, 2018 год
Истребители Су-30СМ "Русских витязей" во время показательных выступлений в Бахрейне, 2018 год.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Их появление позволило пилотам летать на закритических углах атаки, отметил Сергей Щеглов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа. Об этом заявил командир "Русских витязей" Сергей Щеглов в интервью ТАСС в связи с 30-летием группы, которое отмечается 5 апреля.

"То, что раньше для самолета считалось критическим режимом, когда он не управлялся, сейчас это вполне управляемый режим. Раньше "штопор" - это было что-то за гранью дозволенного, а сейчас - вполне себе корректный маневр. Самолеты очень хорошие, возможности обширные, и действительно, наша техника - одна из лучших в мире", - сказал он.

Щеглов пояснил, что Су-30СМ и Су-35 сохранили аэродинамику истребителя Су-27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. "Это совершенно другое поколение самолетов. На них установлена более точная система навигации, они обладают расширенными возможностями по боевому применению", - подчеркнул командир группы.

По сравнению с Су-27, новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. "Сейчас самолет стал более дружелюбен к летчику: он позволяет пилотировать и не отвлекаться на то, чтобы не выйти за критические параметры, такие как угол атаки и перегрузка. Даже тогда, когда аэродинамических органов управления будет недостаточно, самолет подключит управляемый вектор тяги. Это и отличает новый самолет от Су-27", - пояснил Щеглов.

"Русские витязи" уже отработали комплекс новых фигур, когда начали летать на Су-30СМ. Они показывали на выступлении в Малайзии комплекс с применением режима "Маневр". Он позволяет управлять самолетом даже при сбрасывании скорости до нулевой отметки и выполнять фигуры пилотажа на закритических углах атаки.

Асы из Кубинки

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35, ранее - Су-27. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

Впервые самолеты Су-35 вошли в состав группы в ноябре 2019 года. В июле 2020 года перевооружение на Су-35 завершилось после того, как четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке. В 2016 году на вооружение поступили истребители Су-30СМ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.09.2016
Ударный кулак индийской авиации создан благодаря России
09.04.2012
ВВС получит парк сверхманевренных истребителей
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
15.07.2008
"У нас есть и ресурсы, и амбиции"
08.07.2008
Михаил Погосян: сделаем самолетов столько, сколько нужно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»