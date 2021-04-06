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Бундесвер совершенствует полевое размещение войск

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Бундесвер совершенствует полевое размещение войск
Бундесвер совершенствует полевое размещение войск.
Источник изображения: invoen.ru

Бундесвер намеревается улучшить полевое размещение войск в операциях. Для этой цели намечено приобрести специально разработанные палаточные системы, которые дополнят личное снаряжение солдат. Решение принято после рассмотрения в парламенте 24 марта 2021 г. законопроекта на сумму 25 млн. евро.

В рамках семилетнего контракта должно быть закуплено до 19 тыс. комплектов размещения на сумму 83 млн. евро. Первая партия из 3225 систем (13 млн. евро) должна быть затребована немедленно и предоставлена немецкому контингенту объединённой оперативной группы повышенной готовности НАТО (SVJTF 2023).

В определенных боевых ситуациях, особенно в начале операции, в течение короткого периода - иногда несколько дней - войска должны быть готовы размещаться в полевых условиях независимо от стационарной инфраструктуры. Это возможно, если в личном снаряжении присутствует необходимы набор элементов: полу-палатка, спальный мешок, столовые приборы и складная лопата. Для комплектов снаряжения, получивших название «Мобильное жилище в поле» на каждых четырех военнослужащих намечено закупить основные (Kernbausteinen, KBS) и дополнительные (Ergänzungsbausteine, EBS) наборы модулей. Основной набор включает модули размещения, приема пищи, средств гигиены/санитарии, а также модуль для сбора мусора. KBS должен обеспечить продолжительность полевого размещения войск до 72 часов. Дополнительные наборы EBS призваны повысить уровень комфорта в случае более длительных действий в поле.

Модуль размещения KBS состоит из четырех одноместных палаток, которые можно соединить в группы, и четырех ламп. Модуль EBS также для четырех человек предусматривает дополнительный стол, по четыре стула и шезлонга и лампу. Также возможен многоцелевой модуль для обогрева/охлаждения до четырех жилых помещений EBS, но он не является частью текущего проекта.

Модуль приема пищи KBS включает плиты, кастрюли и термоконтейнер для нагрева воды и приготовления индивидуального питания для четырех человек. Элементы KBS оптимизированы по весу, поэтому их можно составлять и переносить в минимальном объеме. В случае необходимости использования дополнительного оборудования, EBS обеспечивает возможности «мобильной полевой кухни», которая после эксплуатационных испытаний находится на этапе начала серийного производства.

Модуль обеспечения гигиены/санитарии KBS предоставляет сухой туалет и ширму для уединения. Вместимости достаточно для четырех солдат на 72 часа. Сборник отходов КBS состоит из закрывающихся мешков для мусора, рассчитанных на четырех солдат на три дня. Продолжительность промежуточного хранения отходов до утилизации не превышает 60 дней. Санитарно-гигиенический комплекс EBS с горячим душем и умывальниками вместимостью до 167 солдат в настоящее время не планируется.

Снаряжение и оборудование для мобильного размещения в поле должны быть доставлены к местам дислокации штатными транспортными средствами подразделений. Согласно официальному сайту Министерства обороны Германии: «Новое модульное снаряжение и оснащение предлагает размещение войск, которое может быть адаптировано к различным условиям окружающей среды. Расслабляющие периоды отдыха и лучшие гигиенические условия укрепляют физическое и психическое здоровье солдат. Это имеет решающее значение для выносливости и боевой мощи войск, которые благодаря этому укрепляются».

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Страны
Германия
Компании
Сухой ПАО
Проекты
NATO
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