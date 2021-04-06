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Известия.ru

Business Insider заявил о способности ВМФ России противостоять НАТО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

У России появился современный и постоянно растущий в размерах Военно-морской флот (ВМФ), представляющий угрозу силам НАТО. Об этом сообщает издание Business Insider.

Автор статьи Бенджамин Бримелов пишет, что ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за Североатлантическим альянсом, совершая походы вокруг Европы.

«Сегодня в составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам с управляемым ракетным оружием и эсминцам пришли готовые к бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», — сказано в материале.

Отмечается, что многие из этих кораблей меньше по размеру и числу вооружений по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. Но современная техника и оружие, в частности, принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты «Калибр», дают российскому флоту большие преимущества.

Истинная сила ВМФ, по словам автора материала, скрывается под водой. Так, российский флот располагает 59 субмаринами, в том числе 12 атомными подлодками с баллистическими ракетами, а также девятью атомными субмаринами с крылатыми ракетами, говорится в статье.

К концу года ВМФ пополнят еще шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан».

По словам автора материала, Россия оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастила их современной техникой.

Накануне обозреватель журнала The National Interest Марк Епископос перечислил виды вооружений в российской армии, которые обеспечат Москве победу в случае войны с Украиной. В частности, он назвал ЗРК С-400 «Триумф», истребители Су-35С и БМП-3М.

5 апреля «РИА Новости», ссылаясь на источник в военно-промышленном комплексе, сообщило о том, что испытания экспериментальной атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» (проект 09852) завершатся к сентябрю 2021 года.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-3
БМП-3М
С-400 Триумф
Су-35С
Проекты
1144 Орлан
NATO
Арктика
Калибр КР
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