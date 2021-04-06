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Известия.ru

Источник назвал срок завершения испытаний подлодки с «Посейдонами»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Олег Кулешов

Испытания экспериментальной атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» (проект 09852) завершатся к сентябрю текущего года. Об этом 5 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«На «Белгороде» запущен реактор. Идут швартовые испытания. Затем будут заводские и государственные. К сентябрю лодка должна завершить весь цикл испытаний», — рассказал собеседник агентства.

О начале подготовки к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя АПЛ «Белгород» стало известно в феврале.

Подлодку «Белгород», способную нести шесть беспилотных аппаратов «Посейдон», спустили на воду 23 апреля 2019 года. За торжественной церемонией в Северодвинске посредством телемоста наблюдал президент России Владимир Путин. Ранее Минобороны сообщало о том, что экипаж для первого носителя уже сформирован и начал практическое освоение лодки и ее оружия.

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Страны
Россия
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Путин Владимир
Проекты
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