Источник назвал срок завершения испытаний подлодки с «Посейдонами»

Испытания экспериментальной атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород» (проект 09852) завершатся к сентябрю текущего года. Об этом 5 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«На «Белгороде» запущен реактор. Идут швартовые испытания. Затем будут заводские и государственные. К сентябрю лодка должна завершить весь цикл испытаний», — рассказал собеседник агентства.

О начале подготовки к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя АПЛ «Белгород» стало известно в феврале.

Подлодку «Белгород», способную нести шесть беспилотных аппаратов «Посейдон», спустили на воду 23 апреля 2019 года. За торжественной церемонией в Северодвинске посредством телемоста наблюдал президент России Владимир Путин. Ранее Минобороны сообщало о том, что экипаж для первого носителя уже сформирован и начал практическое освоение лодки и ее оружия.