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РИА Новости

Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"

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Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород" (проект 09852), носитель морских беспилотников "Посейдон", завершит испытания к сентябрю этого года, сейчас лодка проходит этап швартовых испытаний, на ней запущен реактор, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

В апреле 2019 года на заводе "Севмаш" в Северодвинске состоялась официальная церемония спуска субмарины на воду.

"На "Белгороде" запущен реактор. Идут швартовые испытания. Затем будут заводские и государственные. К сентябрю лодка должна завершить весь цикл испытаний", - сказал собеседник агентства.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон".

О разработке "Посейдона" президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
949А Антей
БПЛА
Ядерный щит
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