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ТАСС

Источник: ремонт атомной спецподлодки "Лошарик" продлится до четырех лет

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Атомная глубоководная станция 1-го ранга АС-31 проекта 10831. Район Северодвинска
Атомная глубоководная станция 1-го ранга АС-31 проекта 10831. Район Северодвинска.
Источник изображения: Top Gear

Затем подводный аппарат вернут в боевой состав

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название "Лошарик") продлится до четырех лет. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На ремонт атомной спецподлодки "Лошарик" уйдет до четырех лет. Затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав", - сказал он.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где будет ремонтироваться аппарат, не стали комментировать эту информацию.

Ранее ТАСС сообщал, что в марте в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске завершена продолжавшаяся месяц операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной спецподлодки. По данным другого источника ТАСС, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после выгрузки активной зоны реактора начались работы по ремонту и модернизации "Лошарика". Сообщалось, что в ходе ремонта замена реактора не планируется.

Пожар на субмарине АС-31 произошел 1 июля 2019 года и унес жизни 14 моряков. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС "Звездочка".

Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - ее прозвали "Лошарик".

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Страны
Россия
Компании
Звездочка
ОСК
Севмаш
Проекты
Ядерный щит
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