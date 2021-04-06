Новейшие защищенные танки Т-72АМТ ВСУ решили испытать на Донбассе

Источник изображения: Фото: АрміяInform, Укроборонпром, Отвага2004

Командование ВСУ приняло решение усилить находящиеся на Донбассе войска самой новой модификацией Т-72. В Сети появились изображения танков, снятых на железнодорожных платформах в районе Днепропетровска.

Известно, что эти машины, получившие обозначение Т-72АМТ, относительно недавно закончили испытания. И вот, их уже отправляют на фронт, где, вероятно, состоится более серьезная проверка настоящими противотанковыми средствами.

Источник изображения: Фото: АрміяInform, Укроборонпром, Отвага2004

По мнению военных экспертов, Т-72АМТ в настоящее время является одним из наиболее защищенных танков, находящихся на вооружении ВСУ.

Благодаря динамической защите "Нож" его будет очень трудно вывести из строя старыми противотанковыми управляемыми ракетами и реактивными гранатами, имеющимися у подразделений народных милиций непризнанных республик.

Источник изображения: Фото: АрміяInform, Укроборонпром, Отвага2004

Конечно, у таких "семьдесят вторых" есть и недостатки, самым крупным из них считается отсутствие тепловизора. Однако, по имеющимся данным, наводчики-операторы получили прицелы, пусть оборудованные электронно-оптическими преобразователями, но не боящиеся помех и засветок, что дает определенное преимущество во время ночных боев над старыми модификациями Т-72Б, Т-72Б1 и Т-64БВ, находящихся на вооружении частей ДНР и ЛНР.

Дмитрий Лемешко