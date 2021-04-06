Войти
Вестник Мордовии

Новейшие защищенные танки Т-72АМТ ВСУ решили испытать на Донбассе

734
0
0

Источник изображения: Фото: АрміяInform, Укроборонпром, Отвага2004

Командование ВСУ приняло решение усилить находящиеся на Донбассе войска самой новой модификацией Т-72. В Сети появились изображения танков, снятых на железнодорожных платформах в районе Днепропетровска.

Известно, что эти машины, получившие обозначение Т-72АМТ, относительно недавно закончили испытания. И вот, их уже отправляют на фронт, где, вероятно, состоится более серьезная проверка настоящими противотанковыми средствами.

Источник изображения: Фото: АрміяInform, Укроборонпром, Отвага2004

По мнению военных экспертов, Т-72АМТ в настоящее время является одним из наиболее защищенных танков, находящихся на вооружении ВСУ.

Благодаря динамической защите "Нож" его будет очень трудно вывести из строя старыми противотанковыми управляемыми ракетами и реактивными гранатами, имеющимися у подразделений народных милиций непризнанных республик.

Источник изображения: Фото: АрміяInform, Укроборонпром, Отвага2004

Конечно, у таких "семьдесят вторых" есть и недостатки, самым крупным из них считается отсутствие тепловизора. Однако, по имеющимся данным, наводчики-операторы получили прицелы, пусть оборудованные электронно-оптическими преобразователями, но не боящиеся помех и засветок, что дает определенное преимущество во время ночных боев над старыми модификациями Т-72Б, Т-72Б1 и Т-64БВ, находящихся на вооружении частей ДНР и ЛНР.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Укроборонпром
Похожие новости
18.02.2019
Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3
16.04.2014
Кого вооружает Украина?
07.03.2014
Львовский бронетанковый завод на 33% увеличил доход от реализации продукции
27.09.2011
Оружейный миллиард
12.09.2011
Генерал армии Николай Макаров высоко оценил качество бронетехники украинского производства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»