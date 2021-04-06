Business Insider (Германия): российский ВМФ делает ставку на новые небольшие корабли с ракетами

Автор рисует очень приятный для нас портрет современного военно-морского флота РФ, отмечая удачное реформирование советского флота при Путине. Автор видит в этом часть общего позитивного тренда: «Русские сократили и оптимизировали свою армию, повысив ее качество и профессионализм, а также оснастив ее более современной техникой».

- Флот, унаследованный Россией у СССР после холодной войны, быстро пришел в упадок.

- Но последние 20 лет Москва вкладывает большие средства в его восстановление.

- В результате у нее появился современный и постоянно увеличивающийся новый флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным силам НАТО.

У российского военно-морского флота сегодня очень много дел.

Он активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы.

А еще он добивается успехов в реализации ряда крупных проектов по строительству кораблей. К концу года российский ВМФ планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Орлан". А к концу 2022 года он намерен начать морские ходовые испытания своего единственного авианосца.

Это впечатляющие достижения для ВМФ России. Ведь советский флот после окончания холодной войны пришел в упадок. Новый российский военно-морской флот меньше советского, но проводимые работы показывают, что Кремль твердо нацелился на его модернизацию.

Разруха после холодной войны

Советский ВМФ в конце холодной войны был довольно мощным океанским флотом. К 1990 году в его составе насчитывалось около 650 кораблей и судов. У американских ВМС в то время было всего 570 кораблей и судов.

В составе советского флота было семь авианосцев, 73 эсминца и крейсера с управляемым ракетным оружием (УРО), а также 260 подводных лодок. Правда, часть этих кораблей была небоеспособна, и их учитывали только для того, чтобы раздуть количественные показатели.

После распада СССР Россия унаследовала большую часть советского флота, но эксплуатировать все корабли ей было не по средствам. Москва сохранила несколько крупных и современных кораблей, но в итоге списала 70% от их общего количества.

После холодной войны российский военно-морской флот пережил период упадка и запустения, а частые аварии с гибелью людей стали пятном на его репутации.

В 2000 году, вскоре после принятия власти Путиным, взорвалась и затонула атомная подводная лодка "Курск", на борту которой находилось 118 членов команды. Все они погибли. В 2016 году из-за неполадок на борту единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" было потеряно два самолета, и все авиационное крыло пришлось перебросить на сушу.

Во время ремонта и модернизации авианосца там были и другие проблемы. Из-за многочисленных аварий и происшествий гибли люди, а кораблю был нанесен дополнительный ущерб.

Эти случаи указывают на другую серьезную проблему, с которой сталкивается российский ВМФ: нехватка квалифицированных кадров, знаний и опыта, а также пригодных судоверфей после 20 лет запустения. Лишившись доступа к украинским судостроительным заводам, особенно после российского вторжения на Украину в 2014 году, флот столкнулся с новыми проблемами.

Новые корабли, новые возможности

Но сегодня в составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты.

Встреча отряда боевых кораблей "Громкий" и "Совершенный" во Владивостоке Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

"В основном они сегодня строят подводные лодки и маленькие надводные корабли, - рассказал изданию Insider старший советник Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) полковник морской пехоты в отставке Марк Кансиан (Mark Cancian). - Это в основном флот для защиты страны с большой береговой линией, хотя они обладают определенными возможностями для переброски сил и за пределы России".

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и корветы проекта 20380 (20385) типа "Стерегущий" предназначены для оказания поддержки более крупным фрегатам с управляемым ракетным вооружением - судам типа "Адмирал Горшков" и "Адмирал Григорович".

Многие из этих кораблей меньше по размерам и имеют меньше вооружения по сравнению с натовскими кораблями такого же типа. Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты "Калибр", дают им преимущества.

"Калибр" сопоставим с американской ракетой "Томагавк". Вес боевой части ракеты 450 килограммов. Она может поражать цели на удалении 1 500 - 2 500 километров. "Калибр" неоднократно подтверждал свои отличные характеристики при запуске с российских кораблей и субмарин, прежде всего, по наземным целям в Сирии. Ракету можно использовать и для поражения морских целей.

В результате Россия сегодня обладает военно-морским флотом прибрежной зоны, основу которого составляют десятки небольших кораблей с ракетами большой дальности. Старые, но относительно современные корабли "допутинского" периода также продолжают демонстрировать флаг по всему миру, напоминая ему о том, что эта страна остается великой военно-морской державой.

"Русские строят множество кораблей размером поменьше, но оснащают их высокоточными управляемыми боеприпасами большой дальности, и это очень выгодно, - рассказал Insider научный сотрудник Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analysis) Джеффри Эдмондс (Jeffrey Edmonds). - У них корабли находятся в Каспийском море, но они могут поражать цели в Европе. Многие из этих кораблей довольно небольшие, их несложно строить, и стоят они недорого".

Подводные лодки

Истинная сила российского ВМФ, как и у его советского предшественника, скрывается под водой. В составе подводных сил России сегодня 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.

Что касается подводного флота, то Россия не пошла по пути создания более дешевых альтернатив меньшего размера. В основном это объясняется важностью ядерного оружия для российской военной доктрины и ролью подводных лодок в доставке такого оружия к цели.

Российские военные стратеги также считают, что подводные лодки - это одно из лучших средств для уничтожения американского флота. Со своей стороны, офицеры ВМС США берут себе на заметку то, как расширяются возможности российского подводного флота.

Основу подводного флота будущего составят подводные лодки с баллистическими ракетами проекта 955 "Борей" и подводные лодки с крылатыми ракетами проекта 885 "Ясень", которые постепенно приходят на смену своим предшественникам. Эти лодки, построенные после окончания холодной войны, считаются лучшими российскими субмаринами и первоклассными кораблями, ничем не уступающими подлодкам НАТО.

У субмарин проекта "Борей" шесть торпедных аппаратов и 16 пусковых установок новых баллистических ракет подводного пуска Р-30 "Булава". У каждой ракеты от шести до 10 ядерных боеголовок с мощностью боезаряда 150 килотонн, а дальность их пуска составляет примерно 8 000 километров.

У лодок проекта "Ясень" 10 торпедных аппаратов и восемь вертикальных ракетных шахт для запуска 32 "Калибров" или 24 противокорабельных ракет П-800 "Оникс". Лодка проекта "Ясень" уже доказала свою способность долгое время оставаться незамеченной для НАТО.

У России сейчас в строю четыре ПЛАРБ "Борей" и одна ПЛАРК "Ясень". Она надеется к 2030 году ввести в строй 10 субмарин проекта "Борей" и как минимум девять "Ясеней".

Новый облик российских вооруженных сил

ВМФ России в настоящее время оснащает все свои корабли ракетами "Калибр" и планирует разместить на подводных лодках и надводных кораблях гиперзвуковую ракету "Циркон", которая пока проходит испытания. "Циркон", развивающий скорость до восьми Махов, еще больше усилит российский флот.

Однако новые инвестиции и разработки это лишь часть масштабных усилий по модернизации российских вооруженных сил.

"После неутешительного выступления российской армии в ходе конфликта с Грузией в 2008 году была проведена колоссальная работа, и в вооруженных силах осуществили масштабную реорганизацию", - сказал Кансиан.

Русские сократили и оптимизировали свою армию, повысив ее качество и профессионализм, а также оснастив ее более современной техникой.

Для ВМФ это означало изменение структуры флота с упором на качество, а не на количество. Действовать предстояло в рамках бюджета и тех возможностей, которые обеспечивала кораблестроительная отрасль. Получив новое вооружение, флот сегодня играет более обширную и важную роль в оборонной стратегии России.

"В определенном смысле ВМФ сегодня более интегрирован в рамки российской стратегии, которую они называют "стратегическим сдерживанием"", - сказал Эдмондс, отметив, что возможности оснащенных "Калибрами" боевых кораблей позволяют России угрожать важнейшей инфраструктуре практически на всей территории Европы.

Есть серьезные препятствия, которые мешают кораблестроению в России, такие как нехватка кадров, знаний и инфраструктуры. Но она полна решимости преодолеть их. Российский ВМФ по своим размерам вряд ли сравняется с советским флотом, но как показывают последние события, это уже далеко не та пришедшая в негодность развалина, какой он был в 1990-х годах.

"Шестеренки вертятся медленно, но они снова вертятся, - сказал в 2019 году Эдмондс. - Они добиваются своего".

Бенджамин Браймлоу (Benjamin Brimelow)