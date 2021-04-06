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Известия.ru

«Всё чаще от службы освобождают из-за слабого зрения»

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Источник изображения: Фото: ДИМК МО РФ

Главный военно-врачебный эксперт Минобороны Андрей Дацко — о здоровье современных призывников и о новых правилах набора новобранцев

Нынешний весенний призыв будет проходить в более строгих санитарных условиях, чем год назад. Доля граждан призывного возраста, признанных годными к службе, за последние 10 лет выросла с 67,7% до 78%. Вместе с тем серьезно ужесточаются и критерии по здоровью будущих солдат. О том, какие заболевания становятся самым распространенным препятствием для военной службы и стоит ли ждать изменения правил набора, в интервью «Известиям» рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко. Возглавляемый им Главный центр военно-врачебной экспертизы 4 апреля отметил столетний юбилей.

Санитарные нормы

— Стартовала весенняя призывная кампания. Что нового ожидает молодых людей на призывных пунктах?

— Год назад, в период появления новой коронавирусной инфекции, медицинская служба Вооруженных сил была вынуждена оперативно видоизменить подходы к медобеспечению мероприятий по комплектованию ВС. Приоритетная задача — не допустить проникновения инфекции в войска. В военных комиссариатах и на призывных пунктах установлены барьеры. Маски обязательны. Прежде чем молодой человек попадет в помещения призывных и сборных пунктов, у него измерят температуру. Врачи изучают, не был ли он в контакте с больным коронавирусной инфекцией, не посещал ли страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Только после этого он проходит медицинскую комиссию. Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт. Там он еще раз проходит все проверки в части, касающейся состояния здоровья — медосмотр.

В этом году сохранены все меры санитарно-эпидемиологического контроля, введенные в 2020 году, а где-то их даже усилили. В места с большим потоком граждан направляются дополнительные врачебно-сестринские бригады. На сборных пунктах они проводят тестирование на коронавирусную инфекцию, а отдельные врачи-специалисты — медицинский осмотр перед отправкой в войска.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Источник изображения: iz.ru

— А если на каком-то этапе у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию?

— Его сразу направляют на лечение. После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы.

— Могут ли осложнения после этой болезни стать основанием для полного освобождения от службы?

— Врачи-клиницисты оперативно научились его лечить, предотвращать тяжелые осложнения. Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем.

Сейчас всё мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того, как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы.


— Какова сейчас доля призывников, не имеющих отклонений и серьезных заболеваний?

— Она значительно выросла за последние годы. В 2010–2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%. Только у 22% призывников есть противопоказания для службы в армии.

Фото: TASS/Zuma

Источник изображения: iz.ru

— Чем бы вы объяснили рост? Неужели нынешнее поколение здоровее своих предшественников?

— Дело не только в этом. В 2014-м вступило в силу новое Положение о военно-врачебной экспертизе, где были уточнены подходы к медицинскому обследованию, более четко очерчены критерии отбора.

Кроме того, появилось новое медицинское оборудование, с помощью которого специалисты могут более точно ставить правильные диагнозы. Еще 20 лет назад у нас не было таких возможностей по выявлению изменений в сердечно-сосудистой системе, как сейчас. Сегодня такие методы диагностики как МРТ и КТ используются повсеместно. Учитывая новые методы выявления патологий, меняется и список болезней.

Не всех возьмут в танкисты

— Какие категории болезней чаще всего служат причиной, по которой «забраковывают» призывников?

— Современная классификация включает в себя пять категорий: «А» — годен; «Б» — годен с незначительными ограничениями; «В» — ограниченно годен (в таком случае человек освобождается от призыва); «Г» — временно не годен (например, у него травма или болезнь, которую вскоре вылечат); «Д» — не годен (такие молодые люди вообще снимаются с воинского учета). В последнем случае речь идет, как правило, о детях с ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми хроническими диагнозами.

Из тех 22% призывников, которые не подпадают под категории «А» и «Б» и не идут в войска, 5–7% имеют категорию «временно не годен». После лечения большинство из них будут готовы служить. Примерно 1,5% имеют категорию «Д». Остальные — ограниченно годные.

Наиболее распространенные причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными — болезни костно-мышечной системы (в основном сколиозы и плоскостопие), на втором месте болезни системы кровообращения (чаще всего нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте болезни нервной системы.

В последние годы всё чаще призывников освобождают от службы из-за слабого зрения. Эта причина вышла на четвертое место.

Фото: TASS/Zuma

Источник изображения: iz.ru

— Это отражает реальную тенденцию?

— Конечно. Зайдите в метро — все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение всё больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года. Школьники постоянно находятся перед экраном.

Сегодня это серьезная проблема. Если для призывников патология органов зрения — четвертая по распространенности причина освобождения от службы, то для тех, кто избрал профессию офицера, это основной фактор, ограничивающий возможность поступать в военные вузы.

Но здесь надо понимать, что в учебных заведениях Минобороны изначально установлены очень высокие требования к состоянию здоровья кандидатов.

— Требования к здоровью будущих солдат и будущих офицеров различаются, даже когда речь идет об одном роде войск?

— Военное ведомство должно быть уверено, что высококвалифицированный специалист, которого оно подготовит за государственные деньги, будет потом 15–20 лет служить без ущерба для состояния здоровья.

Кстати, крепкое здоровье само по себе — недостаточное условие, чтобы попасть в некоторые рода войск. К будущим военным летчикам, танкистам, десантникам, подводникам предъявляются особые критерии по антропометрическим данным. Парень может быть крепок и силен, как говорится, косая сажень в плечах, но в летное училище его не возьмут. Это связано с эргономикой современной техники. Он просто не сможет в полном снаряжении находиться в кабине самолета и выполнять задачи.

Сегодня в Воздушно-десантные войска и соединения специального назначения отбирают молодых людей ростом до 185 см, в танковые войска — до 175 см.

Весомая проблема

— В 90-е и 2000-е военные постоянно жаловались, что среди призывников очень много юношей с серьезным недостатком веса. Кого-то приходилось откармливать в войсках, кого-то и вовсе освобождать от призыва. Ситуация изменилась?

— Действительно, такая проблема стояла очень остро, она была обусловлена социальными причинами. Сегодня призывников с сильным недостатком веса очень мало. Более того, появился обратный угрожающий фактор: увлечение фаст-фудом и малоподвижный образ жизни приводят к ожирению у многих молодых людей.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Источник изображения: iz.ru

— Есть ли верхняя и нижняя граница по весу, после которой на службу не берут?

— Есть такое понятие — недостаточное физическое развитие. Рост ниже 150 см и вес меньше 45 кг считается противопоказанием для прохождения службы в Вооруженных силах. Верхней границы нет, но при явно избыточном весе с большой долей вероятности будет поставлен диагноз «ожирение», а это уже ограничение в той или иной мере.

— Изменились ли за последнее время критерии по отбору призывников?

— В прошлом году был внесен большой блок изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе. Серьезно ужесточились требования по состоянию здоровья как призывников, так и военнослужащих. Изменения касаются болезней системы кровообращения, болезней нервной системы, туберкулеза.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Источник изображения: iz.ru

— Туберкулеза? Разве раньше отправляли в войска с таким диагнозом?

— Это настолько коварное заболевание, что даже после того как человек излечился, его перемещают в группу наблюдения на три года.

И до прошлого года ребята, которые когда-то переболели туберкулезом и закончили период наблюдения, подлежали призыву на военную службу с небольшими ограничениями. Но мы пришли к тому, что даже в этом случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому, наверное, к сожалению для многих молодых людей, после перенесенного когда-либо туберкулеза служить нельзя.

Служить бы рады

— Было время, когда молодые люди массово пытались избежать призыва, искали у себя любые диагнозы, чтобы только не попасть в войска…

— Сегодня ситуация прямо противоположная. Мы скорее сталкиваемся с тем, что некоторые призывники пытаются скрыть свои диагнозы, чтобы успешно пройти медкомиссию. У нас очень много жалоб граждан на то, что мы «не позволяем» им попасть в Вооруженные силы. Многие живут полноценной жизнью со своими заболеваниями, им кажется, что они и служить смогут без проблем. Но армия предъявляет свои требования к здоровью.

Огромную роль сыграло то, что с определенного времени для поступления на государственную службу стало обязательным прохождение службы военной. Сегодня молодые люди хотят служить. А многие из тех, кто когда-то получили освобождение по состоянию здоровья, сейчас жалеют об этом. Но кстати говоря, недавно были приняты новые правила, которые позволяют таким людям наверстать упущенное.

Фото: TASS/Zuma

Источник изображения: iz.ru

— Каким образом?

— К примеру, человек когда-то нашел у себя якобы заболевание, каким-то образом ввел в заблуждение призывную комиссию, но потом пожалел об этом. Сейчас он может написать в военкомате заявление и пройти переосвидетельствование. Если новая комиссия признает такого человека здоровым, его в первоочередном порядке направят на комплектование войск.

Это касается не только «симулянтов», тем более что с нынешними возможностями диагностики обмануть врача-специалиста стало практически невозможно. Гораздо чаще бывает, когда диагноз, по которому человека освободили от службы, перестал быть таким основанием. Например, по предыдущему расписанию болезней не призывались ребята с плоскостопием второй степени. Сегодня это не препятствие для военной службы. Если человеку не исполнилось 27 лет и он хочет служить, он может реализовать свое стремление.

— Вы упомянули, что некоторые пытаются скрыть диагноз. Насколько сложно увидеть реальное состояние здоровья в таком случае?

— В этом состоит сложность нашей работы. Мы должны максимально тщательно, всесторонне исследовать здоровье призывника. Дело не только в том, что кто-то может не сказать о своем заболевании. Многие и не подозревают о наличии у них патологий. Родился парень, вырос, живет нормально, никаких ограничений по качеству жизни нет. А у него только одна почка, такая врожденная особенность. Юноша не жалуется, ему никогда не делали УЗИ почек, нет записей в медкарте, никто об этом и не знает. А в перечне обязательных исследований при призыве УЗИ почек нет.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Источник изображения: iz.ru

— Как же тогда об этом узнают?

— В тех редких случаях, когда на этапе призыва заболевание или патология не выявлена, в войсках новобранец проходит те же этапы проверки здоровья, диспансеризацию. А если он попадает в госпиталь, например, с простудой, там проводят максимально широкий спектр исследований. Так что на одном из этапов о наличии патологии всё равно станет известно.

— Какие законодательные изменения, касающиеся военно-врачебной экспертизы, ожидаются в ближайшее время?

— Сейчас наши специалисты разрабатывают изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. После того как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят.

В 2022 году вступит в силу новая редакция Международной классификации болезней. Наш коллектив совместно с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова проводит исследования, по результатам которых Положение о военно-врачебной экспертизе будет полностью переработано. А расписание болезней будет адаптировано к Международной классификации болезней 11-го пересмотра.


Роман Крецул

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