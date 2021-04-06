Технический спуск головного корвета «Меркурий» проекта 20386

Сообщают, что в начале марта 2021 года в Санкт-Петербурге на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") без огласки был произведен технический спуск на воду корпуса строящегося для ВМФ России головного корвета "Меркурий" проекта 20386 (бывший "Дерзкий", заводской номер 1009).

Корпус временно спущенного на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России головного корвета "Меркурий" проекта 20386 (бывший "Дерзкий", заводской номер 1009). Санкт-Петербург, 04.04.2021 (с) Curious / forums.airbase.ru

Напомним, что церемония закладки головного корвета проекта 20386 под названием "Дерзкий" (заводской номер 1009) была произведена на судостроительном заводе "Северная верфь" еще 28 октября 2016 года. Разработчиком проекта является АО "ЦМКБ "Алмаз", которое 17 апреля 2014 года подписало с Министерством обороны России контракт Н/1/1/0201/ГК-14-ДГОЗ на выполнение опытно-конструкторской работы "Проект 20386".

Корабль фактически превратился в долгострой и до настоящего времени перспективы проекта 20386 остаются неясными. 23 апреля 2019 года в присутствии Президента России Владимира Путина на заводе была произведена церемония стыковки блоков корпуса этого корвета, теперь уже переименованного в "Меркурий". Ввод корабля в строй сейчас ожидается не ранее 2023-2024 годов.

Укажем, что технические спуски осуществляются на Северной верфи с целью смены стапельных мест и корабль затем может быть поднят обратно в эллинг. Год назад в начале 2020 года аналогично был произведен технический спуск строящегося корвета "Строгий" модифицированного проекта 20380 (заводской номер 1008).