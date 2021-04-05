Пилотируемый корабль "Союз МС-18" готовят к сборке с ракетой-носителем на Байконуре

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - На космодроме "Байконур" состоялась транспортировка космической головной части с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-18" на общую сборку ракеты космического назначения, сообщила ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" в воскресенье.

"Сегодня специалисты РКК "Энергия" и профильных предприятий "Роскосмоса" выполнили комплекс технологических операций по погрузке и транспортировке корабля в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя на площадке 31", - сообщила "Энергия".

Пуск модернизированной ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-18" запланирован на 9 апреля по программе 65-й и 66-й экспедиций к Международной космической станции.